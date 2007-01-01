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Общество

Воспитанники калужских детдомов сшили постельное белье для пожилых людей

Дмитрий Ивьев
10:53 сегодня
0 222
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Помощь направили в гериатрический пансионат в Херсонской области, рассказал региональный министр труда и соцзащиты Павел Коновалов.

Изготовлением белья занимались выпускницы детских домов и школ-интернатов. 

Министр выразил благодарность неравнодушным людям.

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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

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Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

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а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

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