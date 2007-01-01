Воспитанники калужских детдомов сшили постельное белье для пожилых людей
Помощь направили в гериатрический пансионат в Херсонской области, рассказал региональный министр труда и соцзащиты Павел Коновалов.
Изготовлением белья занимались выпускницы детских домов и школ-интернатов.
Министр выразил благодарность неравнодушным людям.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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