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Общество

В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем

Мероприятие запланировано с 19 по 21 сентября на территории техникума электронных приборов, рассказали в среду в пресс-службе правительства.
Дмитрий Ивьев
11:21 сегодня
2 377
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Принять участие в фестивале бесплатно могут все желающие.

Ожидается, что в Калуге представят БПЛА для различных применений - от хозяйственных до дальнего космоса.

Мероприятие организуется при поддержке министерства образования и науки России в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». 

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
ajax

А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:29 сегодня
7 928
Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
14:20 сегодня
7 1427
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
14:17 сегодня
2 3799
maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

...
Общество
Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
13:55 сегодня
1 484
SergeyKLG

Заставь дурака богу молиться ....

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
13:04 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ ...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
12:55 сегодня
2 374
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я спросил у ясеня.....Ясень не ответил мне.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
11:57 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В России резко упали продажи алкогольной продукции, но ещё резче увеличились продажи сахара и дрожжей.

...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков
11:55 сегодня
2 423
mrTJohn

в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
11:37 сегодня
2 374
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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