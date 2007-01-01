В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем

Мероприятие запланировано с 19 по 21 сентября на территории техникума электронных приборов, рассказали в среду в пресс-службе правительства.

Принять участие в фестивале бесплатно могут все желающие.

Ожидается, что в Калуге представят БПЛА для различных применений - от хозяйственных до дальнего космоса.

Мероприятие организуется при поддержке министерства образования и науки России в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».