В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
Мероприятие запланировано с 19 по 21 сентября на территории техникума электронных приборов, рассказали в среду в пресс-службе правительства.
Принять участие в фестивале бесплатно могут все желающие.
Ожидается, что в Калуге представят БПЛА для различных применений - от хозяйственных до дальнего космоса.
Мероприятие организуется при поддержке министерства образования и науки России в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
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Лента комментариев
Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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