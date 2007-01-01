В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков
За пять последних лет показатель улучшился на 13,75%, рассказали 11 сентября в региональном министерстве здравоохранения.
Также сократилось число людей, которым впервые ставят диагноз алкоголизм.
Если в 2019 году таких было 675, то в 2024 – 355.
В среду в России отмечается День трезвости.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
Афиша