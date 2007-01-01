В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков

За пять последних лет показатель улучшился на 13,75%, рассказали 11 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Также сократилось число людей, которым впервые ставят диагноз алкоголизм.

Если в 2019 году таких было 675, то в 2024 – 355.

В среду в России отмечается День трезвости.