МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Калужской области

В Калуге, а также в Перемышльском, Износковском, Жиздринском, Людиновском, Хвастовичском, Бабынинском и Ферзиковском районах установлен 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности. . Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

В Обнинске и остальных районах - 4-й высокий класс пожароопасности.

Спасатели попросили жителей региона не посещать леса.

Также запрещается: