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Общество

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Калужской области

Софья Фирсова
10:54 сегодня
0 223
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В Калуге, а также в Перемышльском, Износковском, Жиздринском, Людиновском, Хвастовичском, Бабынинском и Ферзиковском районах установлен 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности. . Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

В Обнинске и остальных районах - 4-й высокий класс пожароопасности.

Спасатели попросили жителей региона не посещать леса.

Также запрещается:

  • Разводить костры
  • Бросать мусор, стекла и окурки
  • Оставлять в лесу пропитанный бензином или промасленный обтирочный материал.

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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

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