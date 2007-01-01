МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Калужской области
В Калуге, а также в Перемышльском, Износковском, Жиздринском, Людиновском, Хвастовичском, Бабынинском и Ферзиковском районах установлен 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности. . Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
В Обнинске и остальных районах - 4-й высокий класс пожароопасности.
Спасатели попросили жителей региона не посещать леса.
Также запрещается:
- Разводить костры
- Бросать мусор, стекла и окурки
- Оставлять в лесу пропитанный бензином или промасленный обтирочный материал.
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Лента комментариев
Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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