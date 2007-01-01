Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщила местная жительница и прислала нам видео.
- Поселок Силикатный, заезд на улицу Карачевскую - совсем разбитый асфальт, невозможно проехать. Писала неоднократно, даже получила ответ от горуправы, что в этом году будет сделана. Очень долго ждали, но уже середина сентября и боюсь, что про нас забыли. Погода ещё позволяет сделать дорогу, - рассказала нашей редакции калужанка.
Также женщина считает, что дорога в таком состоянии уже не может называться дорогой.
- Пора прокуратуре заинтересоваться, почему довели до такого состояния и вовремя не латали, - добавила женщина.
Мы также направили запрос в городскую управу. Будем следить за развитием ситуации.
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....