Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный

Заезд на улицу Карачевскую весь в ямах.

Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщила местная жительница и прислала нам видео.

- Поселок Силикатный, заезд на улицу Карачевскую - совсем разбитый асфальт, невозможно проехать. Писала неоднократно, даже получила ответ от горуправы, что в этом году будет сделана. Очень долго ждали, но уже середина сентября и боюсь, что про нас забыли. Погода ещё позволяет сделать дорогу, - рассказала нашей редакции калужанка.

Также женщина считает, что дорога в таком состоянии уже не может называться дорогой.

- Пора прокуратуре заинтересоваться, почему довели до такого состояния и вовремя не латали, - добавила женщина.

Мы также направили запрос в городскую управу. Будем следить за развитием ситуации.