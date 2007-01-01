+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
Новость дня Общество

Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный

Заезд на улицу Карачевскую весь в ямах.
Анастасия Каторгина
10:25 сегодня
1 489
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщила местная жительница и прислала нам видео.

- Поселок Силикатный, заезд на улицу Карачевскую - совсем разбитый асфальт, невозможно проехать. Писала неоднократно, даже получила ответ от горуправы, что в этом году будет сделана. Очень долго ждали, но уже середина сентября и боюсь, что про нас забыли. Погода ещё позволяет сделать дорогу, - рассказала нашей редакции калужанка.

Также женщина считает, что дорога в таком состоянии уже не может называться дорогой.

- Пора прокуратуре заинтересоваться, почему довели до такого состояния и вовремя не латали, - добавила женщина.

Мы также направили запрос в городскую управу. Будем следить за развитием ситуации.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
7 оценили
29%
0%
29%
14%
14%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:29 сегодня
7 928
Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
14:20 сегодня
7 1427
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
14:17 сегодня
2 3799
maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

...
Общество
Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
13:55 сегодня
1 484
SergeyKLG

Заставь дурака богу молиться ....

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
13:04 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ ...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
12:55 сегодня
2 374
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я спросил у ясеня.....Ясень не ответил мне.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
11:57 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В России резко упали продажи алкогольной продукции, но ещё резче увеличились продажи сахара и дрожжей.

...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков
11:55 сегодня
2 423
mrTJohn

в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
11:37 сегодня
2 374
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlFQdVdMRTRnRFF3RUhhOUJaMlk5Qmc9PSIsInZhbHVlIjoicmcrcU8xYlQwa0lSOGVJd3p1V2JoRHpkUndVeUo0YXRSUjVwQ0ZYcUhRc3J1Unh5UkNMQjNodGk0cFpPMVBQNXJRc24xTGxETU1ucmlrU0c4WFd6Vndxak92QlNkWEc1SFM0V3M0S09aSWZrbkJPd0g2Y205MFR4RXNTclpDNjZ0dHgwS2NWK1EyYmdkcnBQMnBwWU5RM3FHNmhITGVPamtWM016VjRSaDYydUZGQ1Ixc2FjVFJoSWhXOG5sYnZOVW9YTEZzSVN1UlBYVmZqK2xSa3RNVE1KWklrZXQwcXJGZ3Q1Q2Z1Mmd1NTRpTU5ENkg2bGhmVTZBMkt4S1IwdTluLzM4N2RpKzdzRCs4SWFzVjdmM1ZhaE5FV205MjNUdGJyaC9pZ1JYVkhzSHZxRVFWL3NyRkNYQkUxWWYyQUp6TVlNcU1lWGF6RGRpM1AyK3RmVmZRQldkOTY5a0g3ZkRaOG44U0VvR09MSUJ5Y1ViQ2FmNFJjR1hkeElrUDk0aFhuUDdTK0NYbW45dGRjTzdZbG9UazgyZlM1SytKamp5YVoxZ2NWTDVBVHZmL1lEdnZNTnNDbGd0d1FnQ1psWW9ZYWFSWUQ0L0hkY2dIUlVNb3ZHSEFzZ2QzSjdKWU9lWG9LWW9qNDZLNG9OQXZZTjA3cUErbzNwQnhTYjg5dnJrZEEwOFo1L1p5dmdHd0dnRU43blVBUktDVG9CdHpHb3hFbUl5MU5vOUZSY2hzMW9tcFIwTUVVcHpVSVJGK1lIZjg3U2JNdytwMUU1bGNWMUV2dWJhb3RSMTFIT1E5N2w4K3ZWWitOc084NWJtZlg5dnZUd1crY0JJcWpiRXBGKyIsIm1hYyI6Ijc3Njk4MjA4MWM0YWQ3NzE5NzJlNmY1NzUyNWJhY2VlZmM4OGU2MmFlMjIyODBlZTQ2MWZmZDQzZmE3NGRhNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Iko2NGdPeDJpVDhNdVdETnB4TXRneFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1NGa0dhemx1dzhaUXEwcTVZWkY0N1BIUCtGWGRiOFJOWmEyODVTOHJjTFBhQkJ3WENMM3V4TWNjS1RmYWd1WFUzVDdnQ04wb0ZIeXNvam13TUJCdmhxRFBnNklUUm0ydHpxSmMzR05NT0hwMm9sYmFsbGpndWZ5SHQ4YkZiVjhEeFpUZ0kyWDkwWUJiaHdPcTl4eERxYjdOZlVWMVIwVG9DS0s3RmJJYVVHNEd6Nk9weTdxeEtVa3BLVDlFWEZzUlY5dk5WMFNqUTFrVlBQV0VGbFk4M1VFTmhQS2lCS2xHYm0vR0tBMTZGZkVYWktKTnYyME9YV0V1WkprMmh3bGpQai85TFdSUUR5MGIzcGZhYkxKT0xiUGYyTGJNV2ZVMDJBZHBBcjJQaTdlZmZjdys0N3Z4bzhyWVZVbDVlQjIwZy9MdVVUQUFBNUM3M3dFWU12bEZ4b2RiSDNXV0NvRjlldU1NL1Y1bSt1L3ZVN2dSUmVBajNXLzJzVXRBUEdQdDFac3I4V1htOHJ2U3Y2bFpsNXQ1allFc3BkQjNkTDJIdkFjL1JBQTkxV2pSKzFnVzhPQlFxZVRCenBYRFh2RSIsIm1hYyI6IjQzMTFjMjc4Y2ZjN2NjYTljZjJkNjMxYjczMWFkODEwYTBkNjA3MDI4MmMyOTUwMjNhNTJiOWUzNDU1NTAwZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+