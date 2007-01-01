Юрий Моисеев побывал на новой выставке

В октябре 2024 года Калужскому филиалу НПО имени С.А. Лавочкина исполняется 35 лет. В честь юбилея в музее космонавтики открылась выставка, на которой были представлены созданные в научно-производственном объединении образцы техники, космические аппараты и перспективные разработки. Экспозиция отражает историю филиала и головного предприятия, повествует о выдающихся учёных, инженерах и конструкторах, работавших в НПО имени С.А. Лавочкина.

В открытие выставки приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор НПО имени С.А. Лавочкина Александр Ширшаков, директор калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина, депутат Гордумы Павел Середин, сотрудники предприятия, кадеты и студенты калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана.

«Калуга не только «Колыбель космонавтики», наш город и сегодня тесно связан с освоением космического пространства. Уже многие годы калужский филиал НПО имени С.А. Лавочкина успешно решает самые сложные задачи в стратегически важной отрасли. Уверен, Калужская земля даст ещё много талантливых учёных и инженеров, которые проявят себя в развитии космонавтики», – подчеркнул Юрий Моисеев, пожелав филиалу многих лет динамичного развития, новых успехов и достижений.

«Мы неразрывно связаны с головным предприятием, калужские конструкторы, схемотехникики, программисты и молодые учёные участвуют во многих важных проектах, создают перспективную космическую технику. Впервые нам удалось организовать выставку, целиком посвящённую истории, развитию, достижениям и перспективам нашего научного центра. Уверен, она будет интересна всем, кто проявляет интерес к техническому творчеству, развитию науки и техники», – отметил Павел Середин.

Продлится выставка до 27 октября.