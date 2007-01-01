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Общество

Калужане смогут побороться за просветительскую награду общества «Знание» 

Заявки на участие принимаются на сайте проекта до конца сентября.
Дмитрий Ивьев
17:39 сегодня
0 148
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В премии 19 номинаций, рассказали 10 сентября в пресс-службе правительства региона.

Награду могут выиграть педагоги, блогеры и даже организации, которые добились успеха в сфере просвещения.

В прошлом году в проекте Знание.Премия захотели поучаствовать 18 304 человека из 34 стран. Победителями стали 97 человек.

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Лента комментариев
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Я даже знаю,где она будет убираться😁белый дом.а потом в снегопад,уедет в москву

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забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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