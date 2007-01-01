Калужане смогут побороться за просветительскую награду общества «Знание»
Заявки на участие принимаются на сайте проекта до конца сентября.
В премии 19 номинаций, рассказали 10 сентября в пресс-службе правительства региона.
Награду могут выиграть педагоги, блогеры и даже организации, которые добились успеха в сфере просвещения.
В прошлом году в проекте Знание.Премия захотели поучаствовать 18 304 человека из 34 стран. Победителями стали 97 человек.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша