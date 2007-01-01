Калужане смогут побороться за просветительскую награду общества «Знание» 

Заявки на участие принимаются на сайте проекта до конца сентября.

В премии 19 номинаций, рассказали 10 сентября в пресс-службе правительства региона.

Награду могут выиграть педагоги, блогеры и даже организации, которые добились успеха в сфере просвещения.

В прошлом году в проекте Знание.Премия захотели поучаствовать 18 304 человека из 34 стран. Победителями стали 97 человек.