+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Донорская акция пройдет в Калуге 17 сентября
Общество

Донорская акция пройдет в Калуге 17 сентября

Софья Фирсова
16:59 сегодня
0 137
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 17 сентября, с 8:00 до 12:00 в калужском Минприроды пройдет акция «День донора». Сдать кровь можно по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.57.

С собой необходимо взять СНИЛС, паспорт с наличием прописки в Калуге или в районах области сроком не менее 4 месяцев. Для получения дополнительной выплаты студентам необходимо иметь при себе продленный студенческий билет. За трое суток до сдачи крови советуют убрать из рациона жирную пищу, алкоголь и лекарства, ухудшающие качества крови.

Перед сдачей необходимо позавтракать легкими продуктами. Лучше воздержаться от курения.

Регулярные доноры могут вступить в федеральный регистр доноров костного мозга.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
Авто и транспорт
Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 сегодня
1 232
Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

...
Общество
Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
17:24 сегодня
2 2365
Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

...
Благоустройство
Власти Калуги ищут владельцев заборов
17:20 сегодня
2 1708
йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:19 сегодня
5 561
Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

...
Благоустройство
В Калуге набережную Яченского водохранилища заставили контейнерами для мусора
17:17 сегодня
3 859
Беня Ли

Микрику уже выписали штраф?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:10 сегодня
5 561
Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:03 сегодня
5 561
ecilop

"переход сделали по многочисленным просьбам жителей."

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
16:49 сегодня
5 561
Den83

Давно пора такие датчики внедрять ...

...
Авто и транспорт
В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов
15:44 сегодня
1 563
kostindima

Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды.

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
15:01 сегодня
5 561
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImVLQ2lGWGVuR2UxQ042TFhoNnZSdVE9PSIsInZhbHVlIjoiWXBudzZUdmJ1cE1FNWhsOXAwUjV5ZkgyRGZJZlJkTFQ3UHNhM3N4ODdLVFJtTWNlTCtrWGgvNFAvaE45MU4wL0VUbFdDeHBQNTJPb3pvU3QxK0V5c2piUnVmbkdvbnVHLzRvZDU1VFIxcGJNSCtmU0U2cWl6L3V3dGo2YUduNjFwenBNZHNDMHM3RWxOc2dtakEyeE5TaW1nZlBUM0tOQ3diQUl3TGZ3OE55MlNLNGVpeDgrNTd2MVhTSTBWRGVkcXZiVDgyaVg1dTdoQ2dqZllITjltNWlxcGhjb2pQT3JrdVA1RG5pY2NjWGRGSm04b2twOHJ2N2VWdlhnWkw3UXVhcXZlMUNKSE52VlZOSndpZG1NNmZld0IvalRNTkdpUUsrYXh6SVROYWYyaHV4N3lPNnBpa1NrSHpRK0F4bnZKK3ZsUG9DSWFZT3QyVCtjOHEzei9FRUlocG92L2dldmJxaDBIWmRRWFB1UHRPcitwdytNK3MyUjY4M3lRTTkxV0xTQ3lJQmxJV2ZkbEVLTkhiY0Jia3JjVTc0YkpPUFpaRnYrT2c4MEROQ1RnMitUUzNlWWgwQTBTMEhSOENaWmRlK3Z0NGQ2N2lNWFJ3NnNFYTUwVlZKbWw0MGwwT1FGYWpBaWFGOUdUbFVzN0w1NTdmblhZWHNPQ25EOVRWOUpYT1ZTOVB5QzVFNjdoMDBXcWlmSmdSS1Vaci9XOGQ3cTYrbk9tYmorbEJKdCtIZWFzNldwUTZvdnhla09MM1YyWERVOHdKdVFpczBHS2MwQSt4UmxMNk9CTkNLcWxJbU93Umd6T2tidDRxSXhETG9KOFl4bHQzNFM1RzdoU0Z3ZiIsIm1hYyI6ImI3ZDlhNWJiMWMwYzZmYzViNGVjYzU1NmNhOWFiNjMxOTE1Y2FiNzM5M2FkOGEzODk1NzBhNzg2Nzc5YTcwNTciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InhmL1pwNlU2ZVZWWUo4aUljWTNnQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiQk16Nk4yR3NWUi94RHkwTVZQTnliSUMxS2x4SUtGNXVrWkIyRXNMYnYxNjhMRjBCMXJmaUs5dU9LRVRha3RuV3pvNkZTc0lKZEhJSWRkYzJMWkRYSkFyTlFPa00rSzExYkEvWjFwQ2JvUk1nSHpMQ01lbFQ3aTdOUHNadlk2QTFzZCs2WUhHUlRqMWVHNHBBbk9RUnY2cUozU0ZPSC9VanlzZkk3Qkp6YVBjQ25LRnRFT0tOdEFVaE8zQVZWSzJRcmhkakw2aU4yckswVzJjTExNTlIwUGh5d0tET0ZmcmxVWEZJREZwamlmUC9HUTFYdktlVGNrSzJJUGFCb01Jdy9YdWtpc3dMTTZVaDl0blNuN1BtdkFQQk04NDN3dDZvY0g0c1M2d3pCRnFGRmdSRW9SYStUM2FWNmNQemorQ0IrdFRVWC93bnJOa0pWV0dqbWVISnVtSUhzQ2dmais5TVJzNUlHbmZGTVhUK0RuVjFVWnFrMEdDcEg3RFBRZXdQUUFGVFBHamhSTVVOaUM0Nk5pVE9vRWpmY2lJQmhiZjV0THhRb1d5Z3lxUE1TQ0hzRkk0YXg5eDVsQ0JXdXBtZiIsIm1hYyI6IjAyMDBhYWU1YzllMzJmYWJjZjMzMDJmNDkwODA2OGUzMjQ3Yjk5ZWFhMjlkMDJiYTUzMWJjNjQzNjllZTkwNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+