Донорская акция пройдет в Калуге 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, с 8:00 до 12:00 в калужском Минприроды пройдет акция «День донора». Сдать кровь можно по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.57.

С собой необходимо взять СНИЛС, паспорт с наличием прописки в Калуге или в районах области сроком не менее 4 месяцев. Для получения дополнительной выплаты студентам необходимо иметь при себе продленный студенческий билет. За трое суток до сдачи крови советуют убрать из рациона жирную пищу, алкоголь и лекарства, ухудшающие качества крови.

Перед сдачей необходимо позавтракать легкими продуктами. Лучше воздержаться от курения.

Регулярные доноры могут вступить в федеральный регистр доноров костного мозга.