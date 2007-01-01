Подростковая преступность в Калужской области снизилась на 30%

Такие показатели зафиксированы в первой половине 2024 года, сообщили 10 сентября в правительстве региона.

За это время на учет поставили 378 подростков и 288 родителей.

Полицейские проводили профилактические акции «Подросток», «Защита», «Подросток-игла» и другие.

За шесть месяцев не зафиксировано ни одного разбоя, хулиганства, изнасилования или убийства со стороны подростков. Краж стало меньше на 12,2%.

Преступлений, связанных с наркотиками, зафиксировано меньше на 84,6%.