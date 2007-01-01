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Общество

Подростковая преступность в Калужской области снизилась на 30%

Такие показатели зафиксированы в первой половине 2024 года, сообщили 10 сентября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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За это время на учет поставили 378 подростков и 288 родителей.

Полицейские проводили профилактические акции «Подросток», «Защита», «Подросток-игла» и другие. 

За шесть месяцев не зафиксировано ни одного разбоя, хулиганства, изнасилования или убийства со стороны подростков. Краж стало меньше на 12,2%.

Преступлений, связанных с наркотиками, зафиксировано меньше на 84,6%.

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Лента комментариев
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
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Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 сегодня
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Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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17:24 сегодня
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Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

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йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

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а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

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17:10 сегодня
5 561
Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
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17:03 сегодня
5 561
ecilop

"переход сделали по многочисленным просьбам жителей."

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В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
16:49 сегодня
5 561
Den83

Давно пора такие датчики внедрять ...

...
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В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов
15:44 сегодня
1 563
kostindima

Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды.

...
Благоустройство
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15:01 сегодня
5 561
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