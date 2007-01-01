Подростковая преступность в Калужской области снизилась на 30%
Такие показатели зафиксированы в первой половине 2024 года, сообщили 10 сентября в правительстве региона.
За это время на учет поставили 378 подростков и 288 родителей.
Полицейские проводили профилактические акции «Подросток», «Защита», «Подросток-игла» и другие.
За шесть месяцев не зафиксировано ни одного разбоя, хулиганства, изнасилования или убийства со стороны подростков. Краж стало меньше на 12,2%.
Преступлений, связанных с наркотиками, зафиксировано меньше на 84,6%.
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Лента комментариев
kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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