Ярмарка «Калужская осень» откроется 13 сентября
С пятницы по воскресенье в Анненках свою продукцию представит около 200 предпринимателей, рассказали в правительстве региона.
В рамках конкурса достижений сельского хозяйства победителей выберет жюри.
В прошлом году лучшим стал Людиновский район. В этот раз он не будет участвовать в конкурсе, но подготовит дегустации и мастер-классы.
Запланирована также выставка сельскохозяйственной техники.
Открытие «Калужской осени» пройдет на площадке спорткомплекса «Анненки» 13 сентября. Начало – в 11:00.
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kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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