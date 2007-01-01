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Ярмарка «Калужская осень» откроется 13 сентября

Дмитрий Ивьев

С пятницы по воскресенье в Анненках свою продукцию представит около 200 предпринимателей, рассказали в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 385 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники