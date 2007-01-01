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Общество

Ярмарка «Калужская осень» откроется 13 сентября

С пятницы по воскресенье в Анненках свою продукцию представит около 200 предпринимателей, рассказали в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:14 сегодня
0 385
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В рамках конкурса достижений сельского хозяйства победителей выберет жюри.

В прошлом году лучшим стал Людиновский район. В этот раз он не будет участвовать в конкурсе, но подготовит дегустации и мастер-классы.

Запланирована также выставка сельскохозяйственной техники.

Открытие «Калужской осени» пройдет на площадке спорткомплекса «Анненки» 13 сентября. Начало – в 11:00.

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Лента комментариев
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
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Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 сегодня
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Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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17:24 сегодня
2 2365
Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

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йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

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а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

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17:10 сегодня
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Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
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17:03 сегодня
5 561
ecilop

"переход сделали по многочисленным просьбам жителей."

...
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В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
16:49 сегодня
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Den83

Давно пора такие датчики внедрять ...

...
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В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов
15:44 сегодня
1 563
kostindima

Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды.

...
Благоустройство
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15:01 сегодня
5 561
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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