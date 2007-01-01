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Общество

В Калуге поликлинику на улице Чехова откроют в декабре

Капитальный ремонт там практически закончен, сообщил во вторник, 10 сентября, министр здравоохранения области Константин Пахоменко.
Дмитрий Ивьев
12:09 сегодня
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Осталось отремонтировать входную группу.

- Планируем начать прием посетителей в декабре, - заявил чиновник.

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Лента комментариев
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mrTJohn

Через пару лет, наверное новости будут такими: "Теперь о погоде. Над Калужской областью сегодня ожидаются небольшие дожди, местами возможны атаки беспилотников и балистических ракет. Выходя из бомбоубежища, рекомендуем захватить маскировочный зонт и бронежилет."

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Очень хорошо, коли так на самом деле.А что с другими улицами? Что вообще заасфальтировали летом в городе,кроме пл. Победы,Синих мостов,Чижевского и Рылеева кусками? Обещали даже Мичурина закатать за счет выделенных доп.средств

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Наличие отсуствия планирования! Автору статьи надо было для начала поинтересоваться планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а уж потом комментировать безумный бред говорящей головы.

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Может тоньше и не стало, но визуально - да... Вместо того, чтобы делать как лучше : дороги шире, парковки вместительнее, тротуары удобнее, делаем как всегда - чтобы народ побился о выступающие бордюры, чтобы встать было негде, и пройти нельзя. Может что-то в консерватории подправить?

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