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Общество

Крупного зубра заметили в калужском лесу

Животное попало на фотоловушку в заповеднике «Калужские засеки».
Дмитрий Ивьев
09:19 сегодня
0 312
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Запись опубликована во вторник, 10 сентября.

- Зубр пришел к солонцу, - рассказали в заповеднике. - И так ему лениво тянуться за солью, что он решил: довольно будет и солёной водички! Фотоловушки помогают нам не только увидеть зубров летом, что без них сделать довольно трудно, но и увидеть их в примечательны сюжетах.

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Лента комментариев
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