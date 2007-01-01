Крупного зубра заметили в калужском лесу

Животное попало на фотоловушку в заповеднике «Калужские засеки».

Запись опубликована во вторник, 10 сентября.

- Зубр пришел к солонцу, - рассказали в заповеднике. - И так ему лениво тянуться за солью, что он решил: довольно будет и солёной водички! Фотоловушки помогают нам не только увидеть зубров летом, что без них сделать довольно трудно, но и увидеть их в примечательны сюжетах.