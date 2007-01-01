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Общество

В Малоярославце расчистили часть реки Лужа

Работы ведутся по нацпроекту «Экология», рассказали 9 сентября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
17:19 09.09
0 146
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Подрядчик провел работы на пятикилометровом участке от села Карижа до Чуриковских дач. 

Сейчас ведется рекультивация площадок, где работала спецтехника. Позже берег хотят засеять луговыми травами. 

На очистку Лужи по нацпроекту «Экология» выделили 61 миллион рублей из федерального бюджета.

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калужская область
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Лента комментариев
Александр KU

Клещи уже в черте города кусают. Вообще забили на обработку!

...
Общество
69 калужан стали жертвами клещей
13:23 09.09
1 506
Александр KU

Поэтому весь город перекопан?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону
13:22 09.09
1 482
Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

...
Криминал
Калужанка сожгла машину соседа
13:21 09.09
1 850
5588

Очередной унылый "шедевр" на государственные деньги ...😡

...
Авто и транспорт
В Калуге киношники перекрыли улицу Никитина
12:06 09.09
1 1195
5588

Курва.... Временные неудобства? Это шутка такая? Не нашел в тексте слова - лопата....

...
Авто и транспорт
Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
12:04 09.09
2 1340
5588

Дурная голова ногам покоя не дает... Сначала деревья пытались обрезать- но поняли что не умеют, теперь решили все спилить нафиг - но вскоре поймут что нужно раскорчевывать и сажать новые - а они это не умеют...

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
12:01 09.09
6 3305
5588

Благостно 😇

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:57 09.09
3 1804
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 09.09
3 903
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 09.09
2 716
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 09.09
2 716
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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