В Малоярославце расчистили часть реки Лужа

Работы ведутся по нацпроекту «Экология», рассказали 9 сентября в правительстве Калужской области.

Подрядчик провел работы на пятикилометровом участке от села Карижа до Чуриковских дач.

Сейчас ведется рекультивация площадок, где работала спецтехника. Позже берег хотят засеять луговыми травами.

На очистку Лужи по нацпроекту «Экология» выделили 61 миллион рублей из федерального бюджета.