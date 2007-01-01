В Малоярославце расчистили часть реки Лужа
Работы ведутся по нацпроекту «Экология», рассказали 9 сентября в правительстве Калужской области.
Подрядчик провел работы на пятикилометровом участке от села Карижа до Чуриковских дач.
Сейчас ведется рекультивация площадок, где работала спецтехника. Позже берег хотят засеять луговыми травами.
На очистку Лужи по нацпроекту «Экология» выделили 61 миллион рублей из федерального бюджета.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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