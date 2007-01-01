Успеют ли в Калуге закопать все разрытые во дворах коммунальные траншеи?

Начало отопительного сезона неумолимо приближается, однако количество траншей во дворах калужских жилых домов не уменьшается.

Как неоднократно заявляли городские власти, котельные города уже полностью готовы к пуску тепла, а вот коммунальные сети вселяют беспокойство.

В субботу, 7 сентября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, как обычно, лично проверил, как идут работы по замене старых труб на трех объектах областного центра.

Как выяснилось, причины срыва сроков окончания работ везде разные, от реально форсмажорных обстоятельств, до банального человеческого фактора.

Соленья помешали

В районе дома 85 по улице Ленина рабочие уже укладывают плитку и завершают все работы. Этот участок, по словам подрядчика, был достаточно сложен.

Дело в том, что над коммунальными сетями за прошедшие десятилетия местные жители построили сараи, много здесь было и несанкционированных строений. Для того, чтобы провести замену труб, нужно было согласовывать работы с местными жителями.

- Пришлось в результате проводить общее собрание собственников для того, чтобы приняли решение, а это дополнительное время, ведь собрать общее собрание не так просто, - поясняет представитель подрядчика.

В результате, соленья, варенья и старые велосипеды в сараях и подвалах удалось подвинуть и начать выкапывать стары прогнившие трубы и прокладывать новые. Строители обещают закончить здесь работы в течение двух недель.

- Нам осталось два перехода сделать по Старичкову переулку, планируем это на следующих выходных, - поясняет подрядчик. - К 15-17 сентября этот объект уже будет готов к пуску горячей воды.

Впрочем, не только частные постройки задержали перекладку труд на этом участке. Как нам пояснили представители горуправы, около месяца заняли официальные переговоры с собственниками нежилых помещений.

- Чтобы нашим рабочим зайти на их территорию, нам пришлось пройти три цикла согласования, - добавил представитель подрядчика.

- Такие вопросы возникали на многих объектах, где этим летом происходила переукладка коммунальных сетей, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – И тем, не менее, эти трудности не должны повлиять на сроки окончания работ. Тепло должно прийти в дома и соцобъекты точно по графику.

Если б не машины и чужие сети…

Следующая территория Калуги располагалась в районе дома 115 по улице Московской. Здесь дворы пятиэтажек еще сильно перерыты. Для удобства местных жителей над траншеями перекинуты мостки.

Пока коммунальщикам ещё благоволит погода. Осень в Калуге началась с сухой и теплой погоды. Однако фора небесной канцелярии очень скоро закончится и под осенними дождями все эти рвы и мостки станут практически непроходимыми.

Котельная, расположенная во дворах, по словам коммунальщиков, полностью готова к пуску тепла. С понедельника началась опрессовка системы к местному детскому саду. Строители клятвенно обещают дать тепло в дома по графику. Оговаривая, что даже если не успеют переврезать все трубы, теплоснабжение пустят по старым, и потом уже произведут переврезку.

Этот участок Калуги в прошлом отопительном сезоне перенес около полусотни порывов. Соответственно, столько же было и отключений. И это без учета как бы плановых остановок пуска тепла при опрессовке оборудования.

К пятнице, 6 сентября здесь уложено до 75% запланированных сетей. По словам подрядчика, проблем в поставке труб нет. Причина задержки другая.

- Здесь была очень большая запаркованность, - поясняет подрядчик. – Люди ставят свои авто и ничего с этим не поделать. Мы и объявления вешали на подъезды, и просто с людьми говорили. Однако самая большая проблема – неучтенные нигде коммуникации. Приезжает электросеть, показывает: вот здесь наш кабель. А рядом ещё десяток лежит и чьи это кабели неизвестно.

Как предполагают строители, в свое время кабели вдоль теплотрасс кидали, чтобы не замерзали они зимой, да проблем меньше – не надо самому что-то копать.

Архангельский хитрец

Хуже всего дела обстоят сегодня на объекте, расположенном по адресу Грабцевское шоссе, в районе дома №35. Горы ржавых труб валяются по всему участку, вырытые канавы и отсутствие рабочих, - такая картина предстала нашему взору.

Оказалось, что компания из Архангельска, выигравшая тендер решила очень своеобразным и хитрым способом сэкономить деньги. Подрядчик просто-напросто перестал платить рабочим. Бригада сварщиков, понятно, в ответ отказалась выходить на работу. В результате, сроки работ нарушены.

Городские власти заверили, что со своей стороны все финансовые обязательства перед подрядчиком выполнили. Более того, до этого этот подрядчик уже работал в Калуге и зарекомендовал себя в общем с неплохой стороны. Что случилось сейчас – загадка. Самое главное, что ситуацию эту попытались замолчать, пока управление ЖКХ города не вмешалось.

- На Грабцевом шоссе мы сейчас добавляем дополнительные бригады сварщиков, монтажников, всех необходимых работников, - пояснил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Нарастим темпы, и то отставание, которое было, я думаю, сейчас минимизируем. К отопительному сезону все будет сделано.

Такого объема не было ещё

Всего в Калуге до конца нынешнего года необходимо переложить около 40 километров ветхих, изношенных сетей. Финансирование этих работ происходит по разным программам. Как за счет средств бюджетов разных уровней, и так из собственных вложений «Калугатеплосети».

- Городские котельные к отопительному сезону готовы, заявил Дмитрий Денисов. - Промышленные предприятия, со своей стороны, гарантируют, что и на их котельных всё в порядке. Что же касается перекладки коммунальных сетей, то здесь ещё предстоит работа. Объемы большие, есть трудности, однако, уверен, что подрядчики не подкачают, в отопительный сезон войдем полностью подготовленными.

На замены труб тепловых сетей обратил внимание и губернатор области. В понедельник, 9 сентября, он уточнил, что в Калуге в этом году только при поддержке «Фонда развития территорий» меняется более 18 км ветхих тепловых сетей.

- Такого объема работ не проводилось никогда, - заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Но завершить эти работы надо в срок.

Также по областному центру поручение - обеспечить контроль теплоснабжения потребителей от ведомственных котельных. В прошлом году было несколько сбоев, это доставило серьезные неудобства жителям.