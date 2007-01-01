В Калужской области медведей хотят исключить из Красной книги

Этот вопрос в понедельник, 9 сентября, обсуждался на заседании правительства региона.

Сейчас в области уже несколько десятков хищников. Если их исключат из Красной книги, то популяцию можно будет регулировать.

В прошлом году, чтобы избежать распространения инфекций, было принято решение сократить популяцию лисиц, волков, енотовидных собак и бобров.

Также в правительстве министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа сообщил, что благодаря мерам контроля удалось снизить количество нарушений со стороны охотников на 32%.

За охотничьими угодьями в Калужской области следят 124 инспектора охотхозяйств и 41 инспектор Минприроды.