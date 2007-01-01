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Общество

В Калужской области медведей хотят исключить из Красной книги

Этот вопрос в понедельник, 9 сентября, обсуждался на заседании правительства региона.
Дмитрий Ивьев
15:39 сегодня
0 612
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Сейчас в области уже несколько десятков хищников. Если их исключат из Красной книги, то популяцию можно будет регулировать.

В прошлом году, чтобы избежать распространения инфекций, было принято решение сократить популяцию лисиц, волков, енотовидных собак и бобров.

Также в правительстве министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа сообщил, что благодаря мерам контроля удалось снизить количество нарушений со стороны охотников на 32%.

За охотничьими угодьями в Калужской области следят 124 инспектора охотхозяйств и 41 инспектор Минприроды.

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Лента комментариев
Александр KU

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Поэтому весь город перекопан?

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13:22 сегодня
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Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

...
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Очередной унылый "шедевр" на государственные деньги ...😡

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Дурная голова ногам покоя не дает... Сначала деревья пытались обрезать- но поняли что не умеют, теперь решили все спилить нафиг - но вскоре поймут что нужно раскорчевывать и сажать новые - а они это не умеют...

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Благостно 😇

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3 1754
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 сегодня
3 831
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 сегодня
2 604
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 сегодня
2 604
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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