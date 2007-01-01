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Общество

Итоги выборов подвели в Калужской области

Голосование прошло 7 и 8 сентября в семи районах.
Дмитрий Ивьев
14:25 сегодня
0 310
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Депутата Заксобрания избирали в Малоярославецком районе. Также в отдельных округах местных депутатов выбрали в Балабаново, Кондрово, Перемышле, Людиново, Калуге и Тарусе.

В 31 из 33 случаев выиграли кандидаты от «Единой России». Еще два мандата получили самовыдвиженцы. 

Наибольшая явка зафиксирована в Перемышле – 32%.

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Лента комментариев
Александр KU

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Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

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Благостно 😇

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Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

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11:56 сегодня
3 831
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
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Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 сегодня
2 604
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 сегодня
2 604
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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