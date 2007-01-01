Итоги выборов подвели в Калужской области
Голосование прошло 7 и 8 сентября в семи районах.
Депутата Заксобрания избирали в Малоярославецком районе. Также в отдельных округах местных депутатов выбрали в Балабаново, Кондрово, Перемышле, Людиново, Калуге и Тарусе.
В 31 из 33 случаев выиграли кандидаты от «Единой России». Еще два мандата получили самовыдвиженцы.
Наибольшая явка зафиксирована в Перемышле – 32%.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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