Итоги выборов подвели в Калужской области

Голосование прошло 7 и 8 сентября в семи районах.

Депутата Заксобрания избирали в Малоярославецком районе. Также в отдельных округах местных депутатов выбрали в Балабаново, Кондрово, Перемышле, Людиново, Калуге и Тарусе.

В 31 из 33 случаев выиграли кандидаты от «Единой России». Еще два мандата получили самовыдвиженцы.

Наибольшая явка зафиксирована в Перемышле – 32%.