Калужанам запретили жарить шашлыки

Из-за сухой жаркой погоды в городе действуют противопожарные ограничения, сообщили 9 сентября на планерке в городской управе.

Введен запрет на посещение лесов.

Также калужан попросили воздержаться от рыбалки и охоты в поймах рек.

Также пока не нужно сжигать траву на огородах и жарить шашлыки. Всё это может привести к пожарам. На нарушителей сотрудники МЧС составят протоколы.