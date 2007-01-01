Калужанам запретили жарить шашлыки
Из-за сухой жаркой погоды в городе действуют противопожарные ограничения, сообщили 9 сентября на планерке в городской управе.
Введен запрет на посещение лесов.
Также калужан попросили воздержаться от рыбалки и охоты в поймах рек.
Также пока не нужно сжигать траву на огородах и жарить шашлыки. Всё это может привести к пожарам. На нарушителей сотрудники МЧС составят протоколы.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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