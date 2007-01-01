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69 калужан стали жертвами клещей

Дмитрий Ивьев

Среди укушенных за неделю, со 2 по 8 сентября, было семь детей, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дмитрий Ивьев 219 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники