69 калужан стали жертвами клещей
Среди укушенных за неделю, со 2 по 8 сентября, было семь детей, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Чаще всего клещи встречались в Калуге, Обнинске и Бабынинском районе.
Всего с весны к врачам с клещами обратились 2608 человек.
Исследования в лабораториях показали, что боррелиозом были заражены 16,4% клещей.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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