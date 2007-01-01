Губернатор Шапша проконтролировал проведение выборов в Калужской области
Дополнительные выборы депутатов в отдельных округах 7 и 8 сентября прошли в Малоярославецком районе, Балабаново, Калуге, Кондрово, Людиново, Перемышле и Тарусе.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что люди приходили на избирательные участки семьями.
Глава региона отметил, что предварительно была проведена большая работа по обеспечению безопасности.
Лидером по явке был Перемышль.
Официальные итоги выборов пока не опубликованы.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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