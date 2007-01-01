267

Губернатор Шапша проконтролировал проведение выборов в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Дополнительные выборы депутатов в отдельных округах 7 и 8 сентября прошли в Малоярославецком районе, Балабаново, Калуге, Кондрово, Людиново, Перемышле и Тарусе.

Дмитрий Ивьев 267 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники