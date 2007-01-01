Юрий Моисеев посетил спортивную школу олимпийского резерва по конному спорту

Уже несколько лет продолжается плодотворное сотрудничество Городской Думы Калуги, спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту и школы-интерната имени Ф.А. Рау. Для группы детей с ограниченными возможностями была организована поездка в конноспортивную школу. Ребята познакомились с иппотерапией и конным спортом, с огромным удовольствием покатались на лошадях, пообщались с животными и покормили их, а также получили подарки от коллектива клиники «Здоровье» – беспроводные наушники.

«Уже в пятый раз вместе с коллегами из местного отделения партии «Единая Россия» и Городской Думы мы организуем занятие в конноспортивной школе для воспитанников ресурсного центра дистанционного образования при школе-интернате имени Ф.А. Рау. Детей с особенностями развития здесь ждали красивые, умные и интересные животные, а также прекрасный тренерский состав, умеющий работать с особенными детьми. Замечательно, что по результатам прошлых поездок более десяти ребят продолжили заниматься конным спортом и уже показывают хорошие результаты. Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам клиники «Здоровье» и руководителю спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту Ардашу Меликовичу Карагазяну!», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.