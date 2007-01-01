В Калуге к полудню воскресенья зафиксирована самая низкая в регионе явка на выборы
На 12 часов дня 8 сентября, по данным облизбиркома к урнам голосования в Калуге пришло 9,9% избирателей.
Самые активные пока жители Перемышля. Там выбирают депутатов сельской Думы. Явка на полдень воскресенья – 24,6%.
В Калужской области проходят дополнительные выборы в региональное Законодательное собрание по одномандатному избирательному округу №15. А также депутатов представительных органов власти в Калуге, Перемышле, Балабаново, Людиново, Кондрово и Тарусе.
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...