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Новость дня Общество

В Калуге к полудню воскресенья зафиксирована самая низкая в регионе явка на выборы

В Калужской области второй день проходит голосование в органы законодательной и представительной власти.
15:17 сегодня
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На 12 часов дня 8 сентября, по данным облизбиркома к урнам голосования в Калуге пришло 9,9% избирателей.

Самые активные пока жители Перемышля. Там выбирают депутатов сельской Думы. Явка на полдень воскресенья – 24,6%.

В Калужской области проходят дополнительные выборы в региональное Законодательное собрание по одномандатному избирательному округу №15. А также депутатов представительных органов власти в Калуге, Перемышле, Балабаново, Людиново, Кондрово и Тарусе.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
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10:21 сегодня
3 699
Н.Влюбчивый

И ведь правильно возмущаются граждане.

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
23:02 07.09
2 1333
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В 17 ЛЕТ - В АРМИИ? Вот, что пишет Википедия: " с марта 1942 года — на фронтах войны".

...
Общество
Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
20:24 07.09
3 699
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Жаль, так рано умер...

...
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Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
20:19 07.09
3 699
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Автор,возраст участников и что за команды??? КУЦАЯ ИНФА, СЛОВНО, УКРАЛ!

...
Спорт
Футбольный Кубок Алексея Парамонова стартовал в Калужской области
20:13 07.09
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"Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях." --------- А как вы хотели?

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
20:06 07.09
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Мой господин

Как все красиво, а на деле в районе кортов вонь стоит и какая то жижа постоянно стекает с пер Совхозный.

...
Общество
Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
18:42 07.09
1 1534
Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
05:56 07.09
4 2780
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
4 2780
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 06.09
4 2780
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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