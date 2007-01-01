В Калуге к полудню воскресенья зафиксирована самая низкая в регионе явка на выборы

В Калужской области второй день проходит голосование в органы законодательной и представительной власти.

На 12 часов дня 8 сентября, по данным облизбиркома к урнам голосования в Калуге пришло 9,9% избирателей.

Самые активные пока жители Перемышля. Там выбирают депутатов сельской Думы. Явка на полдень воскресенья – 24,6%.

В Калужской области проходят дополнительные выборы в региональное Законодательное собрание по одномандатному избирательному округу №15. А также депутатов представительных органов власти в Калуге, Перемышле, Балабаново, Людиново, Кондрово и Тарусе.