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В интернет отзывы о купленных товарах оставляют 70% калужан

В воскресенье, 8 августа результатами опроса поделилось агентство Superjob.
12:04 сегодня
0 144
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Выяснилось, что негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше.  

Положительные комментарии чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины.

7 из 10 калужан, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах. При этом 56% пишут в основном, если удовлетворены покупкой, 14% — если нет.

Опрос проводился с 4 августа по 5 сентября 2024 года среди активного населения, имеющего опыт покупок в интернете.

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Лента комментариев
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