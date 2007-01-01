В интернет отзывы о купленных товарах оставляют 70% калужан

В воскресенье, 8 августа результатами опроса поделилось агентство Superjob.

Выяснилось, что негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше.

Положительные комментарии чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины.

7 из 10 калужан, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах. При этом 56% пишут в основном, если удовлетворены покупкой, 14% — если нет.

Опрос проводился с 4 августа по 5 сентября 2024 года среди активного населения, имеющего опыт покупок в интернете.