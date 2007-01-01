В интернет отзывы о купленных товарах оставляют 70% калужан
Выяснилось, что негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше.
Положительные комментарии чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины.
7 из 10 калужан, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах. При этом 56% пишут в основном, если удовлетворены покупкой, 14% — если нет.
Опрос проводился с 4 августа по 5 сентября 2024 года среди активного населения, имеющего опыт покупок в интернете.
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...