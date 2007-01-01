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Новость дня Общество

В Калужской области идет второй день голосования

Сегодня, 8 сентября, завершается голосование на выборах в органы власти и местного самоуправления Калужской области.
11:11 сегодня
0 305
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Участки открыты до 20:00.

В первый день голосования наибольшая активность была зафиксирована в Перемышльском, Малоярославецком, Тарусском и Людиновском районах, где около 20% граждан пришли на выборы.

Также 2 980 человек проголосовали на дому.

В регионе организовано 56 избирательных участков, которые полностью оборудованы необходимыми средствами: кабинами, ящиками для голосования и КОИБами.

Безопасность на участках под особым контролем, а за процессом следят свыше 160 наблюдателей. Все участки оборудованы системами видеофиксации.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

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И ведь правильно возмущаются граждане.

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В 17 ЛЕТ - В АРМИИ? Вот, что пишет Википедия: " с марта 1942 года — на фронтах войны".

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Автор,возраст участников и что за команды??? КУЦАЯ ИНФА, СЛОВНО, УКРАЛ!

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Мой господин

Как все красиво, а на деле в районе кортов вонь стоит и какая то жижа постоянно стекает с пер Совхозный.

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Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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Александр Митюрников

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...
Благоустройство
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19:33 06.09
4 2737
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
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19:24 06.09
4 2737
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