В Калужской области идет второй день голосования

Сегодня, 8 сентября, завершается голосование на выборах в органы власти и местного самоуправления Калужской области.

Участки открыты до 20:00.

В первый день голосования наибольшая активность была зафиксирована в Перемышльском, Малоярославецком, Тарусском и Людиновском районах, где около 20% граждан пришли на выборы.

Также 2 980 человек проголосовали на дому.

В регионе организовано 56 избирательных участков, которые полностью оборудованы необходимыми средствами: кабинами, ящиками для голосования и КОИБами.

Безопасность на участках под особым контролем, а за процессом следят свыше 160 наблюдателей. Все участки оборудованы системами видеофиксации.