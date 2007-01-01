В Калужской области идет второй день голосования
Участки открыты до 20:00.
В первый день голосования наибольшая активность была зафиксирована в Перемышльском, Малоярославецком, Тарусском и Людиновском районах, где около 20% граждан пришли на выборы.
Также 2 980 человек проголосовали на дому.
В регионе организовано 56 избирательных участков, которые полностью оборудованы необходимыми средствами: кабинами, ящиками для голосования и КОИБами.
Безопасность на участках под особым контролем, а за процессом следят свыше 160 наблюдателей. Все участки оборудованы системами видеофиксации.
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...