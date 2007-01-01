Геннадий Новосельцев: «Закон, регулирующий работу «наливаек», будет принят в период осенней сессии»

Речь идёт о заведениях в многоквартирных домах и рядом с ними, которые торгуют по ночам спиртным в розлив.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев встретился с депутатами Городской Думы Балабанова - Светланой Зацаринной и Артёмом Алексенко, которые ранее собрали более 500 подписей под документом о запрете работы одной из так называемых «наливаек».

- Вопрос о «наливайках» назрел давно. И когда субъекты РФ получили полномочия (в апреле текущего года) на решение данной проблемы на региональном уровне - работа в этом направлении началась. Региональные власти получили право устанавливать требования к розничной продаже спиртных напитков, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. А также ограничивать время продажи.

Закон Калужской области, регулирующий подобную деятельность, будет принят в период осенней сессии. Сейчас активно обсуждаем. Нельзя упустить нюансы. Жалоб от жителей поступает довольно много. Обсудили с коллегами сложившуюся ситуацию. Взгляд изнутри действительно очень важен. Тем более эта проблема касается комфорта, благополучия и, в какой-то мере, безопасности людей. И наше законодательство, безусловно, должно именно это ставить на первое место, - рассказал на своих страницах в социальных сетях Геннадий Новосельцев и призвал подписчиков написать, сталкивались ли они с подобной проблемой.