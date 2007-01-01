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Общество

В Калуге трактористы вынуждены косить столбы

В районе Правобережья Калуги скрытый высокой травой фланец от фонарного столба ломает косилки.
09:28 сегодня
0 175
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В субботу, 7 сентября, о ситуации у сквера имени Краснопивцева по улице Новоспасская, рассказал житель Правого берега Калуги.

- В траве спряталась закладная под фонарный столб, об которую трактористы постоянно ломают косилки, - пояснил местный житель с ником Лёха Соколов. - Её просто не видно в высокой траве. В прошлый раз из-под ножей пулей вылетел такой соединитель метров на сорок. А если в голову?

Калужанин предлагает два выхода из ситуации. Либо убрать этот фланец, либо вернуть на место фонарный столб.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

И ведь правильно возмущаются граждане.

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23:02 07.09
2 1211
Артур

я что-то не пойму какие нахрен извенения ??? где штрафы для подрячика и включение его в чёрный список не добросовестных ??? все больше убеждаюсь в бессилии и бесполезности наших чинуш... Не може или не хотите работать уйдите .. Калуга за последние года стала полным отстоем по сравнению с соседями

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Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
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В 17 ЛЕТ - В АРМИИ? Вот, что пишет Википедия: " с марта 1942 года — на фронтах войны".

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Автор,возраст участников и что за команды??? КУЦАЯ ИНФА, СЛОВНО, УКРАЛ!

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"Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях." --------- А как вы хотели?

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20:06 07.09
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Мой господин

Как все красиво, а на деле в районе кортов вонь стоит и какая то жижа постоянно стекает с пер Совхозный.

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Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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4 2657
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
4 2657
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
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19:24 06.09
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