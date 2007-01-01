В Калуге трактористы вынуждены косить столбы
В субботу, 7 сентября, о ситуации у сквера имени Краснопивцева по улице Новоспасская, рассказал житель Правого берега Калуги.
- В траве спряталась закладная под фонарный столб, об которую трактористы постоянно ломают косилки, - пояснил местный житель с ником Лёха Соколов. - Её просто не видно в высокой траве. В прошлый раз из-под ножей пулей вылетел такой соединитель метров на сорок. А если в голову?
Калужанин предлагает два выхода из ситуации. Либо убрать этот фланец, либо вернуть на место фонарный столб.
я что-то не пойму какие нахрен извенения ??? где штрафы для подрячика и включение его в чёрный список не добросовестных ??? все больше убеждаюсь в бессилии и бесполезности наших чинуш... Не може или не хотите работать уйдите .. Калуга за последние года стала полным отстоем по сравнению с соседями...
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