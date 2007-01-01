В Калуге трактористы вынуждены косить столбы

В районе Правобережья Калуги скрытый высокой травой фланец от фонарного столба ломает косилки.

В субботу, 7 сентября, о ситуации у сквера имени Краснопивцева по улице Новоспасская, рассказал житель Правого берега Калуги.

- В траве спряталась закладная под фонарный столб, об которую трактористы постоянно ломают косилки, - пояснил местный житель с ником Лёха Соколов. - Её просто не видно в высокой траве. В прошлый раз из-под ножей пулей вылетел такой соединитель метров на сорок. А если в голову?

Калужанин предлагает два выхода из ситуации. Либо убрать этот фланец, либо вернуть на место фонарный столб.