Победителей конкурса школьных лесничеств поздравили в Калужской области

На днях итоги состязаний нынешнего года подвели в Юхновском районе.

Всего было 11 этапов соревнований. Первое место завоевала команда «Сильва» из Редькинской школы Дзержинского района.

Вторыми стали представили школьного лесничества из Юхновского района, третьими – из Спас-Деменского района.

Свои поздравления победителям адресовал губернатор Владислав Шапша. Он отметил, что дети получают прививку любви к родному краю.

Как рассказали в правительстве региона, профориентация детей ведется в том числе в рамках нового нацпроекта «Кадры». Сейчас в Калужской области действует уже более 260 аграрных, инженерных, медицинских и педагогических классов.