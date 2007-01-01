Победителей конкурса школьных лесничеств поздравили в Калужской области
Всего было 11 этапов соревнований. Первое место завоевала команда «Сильва» из Редькинской школы Дзержинского района.
Вторыми стали представили школьного лесничества из Юхновского района, третьими – из Спас-Деменского района.
Свои поздравления победителям адресовал губернатор Владислав Шапша. Он отметил, что дети получают прививку любви к родному краю.
Как рассказали в правительстве региона, профориентация детей ведется в том числе в рамках нового нацпроекта «Кадры». Сейчас в Калужской области действует уже более 260 аграрных, инженерных, медицинских и педагогических классов.
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...