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Общество

Калужское «Движение Первых» получило высокую оценку

Об этом 6 сентября сообщил губернатор региона Владислав Шапша по итогам встречи с зампредседателя правления «Движения Первых» Маратом Закировым.
Дмитрий Ивьев
17:03 сегодня
0 121
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Тот высоко оценил работу региональной команды.

Губернатор поручил районным чиновникам уделить внимание инициативам «Движения».

Сейчас в Калужской области действуют 389 первичных отделений движения, которые объединяют 23 тысячи детей.

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Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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В Калуге начали массово выпиливать деревья
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4 2252
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

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19:33 06.09
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Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

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4 2252
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 06.09
1 4202
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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15:37 06.09
2 1952
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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В Калуге начали массово выпиливать деревья
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4 2252
andrey3559

Где установили?

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14:55 06.09
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Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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