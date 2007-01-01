Калужское «Движение Первых» получило высокую оценку
Об этом 6 сентября сообщил губернатор региона Владислав Шапша по итогам встречи с зампредседателя правления «Движения Первых» Маратом Закировым.
Тот высоко оценил работу региональной команды.
Губернатор поручил районным чиновникам уделить внимание инициативам «Движения».
Сейчас в Калужской области действуют 389 первичных отделений движения, которые объединяют 23 тысячи детей.
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