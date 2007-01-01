Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?

На прошлой неделе известие о планах построить деревянную входную группу в сквер имени Волкова вызвало бурное обсуждение калужан.

Практически все, кто высказывался по этому поводу были категорически против деревянной входной группы.

В пятницу, 6 сентября, городской голова Калуги заявил, что деревянного портала в сквере не будет.

За всей этой шумихой, на наш взгляд незаслуженно ушло на второй план главное: а что, собственно, сейчас происходит в сквере?

Мы приехали на место и узнали много нового. О калужском «Уимблдоне», о двух трассах и о том, где будет остановка общественного транспорта на набережной.

Почти два километра радости

Несмотря на будний день спортивные площадки сквера были заняты. На футбольном поле гоняли мяч юные футболисты, ребята на самокатах обкатывали новые финты на самокатах на памп-треке, рядом на площадке с тренажерами качали мышцы несколько мужчин в летах. Мамочки присматривали за детишками на детской площадке, парочки гуляли по аллеям. В общем, уже сейчас сквер живет.

Однако, строители не спешат его покидать. Подрядчик продолжает работы.

Строители устанавливают опалубку на парапеты лестничных маршей и готовятся к обустройству опоясывающей сквер трассы.

- Здесь будут проложены две дорожки, - рассказывает руководитель УКС Калуги Михаил ШУБИН. – Беговая дорожка шириной 1,7 метра и велодорожка шириной 1,8 метра. Делаем добротно: слой песка, слой щебенки и сверху два слоя асфальтобетонного покрытия, а на беговой ещё и противоударное покрытие положим.

Городской голова напоминает строителям, что до осенней непогоды осталось недели три и нужно ускориться, чтобы потом не искать погодных окон. Общая протяженность двух дорожек составит 1,8 километра. Стоимость работ не малая, но с деньгами помогла область.

- Строим за счет средств, которые город получил благодаря поддержке губернатора Калужской области, - поясняет городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - На самом деле эта концепция у нас давно утверждена. Сначала мы ее обсудили с нашими спортсменами. И именно в ходе этих консультаций выяснилось, что необходима вот такая беговая и велодорожка. Кстати, на противоударном покрытии настояли сами спортсмены.

Как заверяет подрядчик, первые бегуны смогут оценить качество дорожки уже в этом году.

Почти как в Уимблдоне

Те, кто часто заглядывает в сквер Волкова этим летом заметили, что со стороны водохранилища строятся два теннисных корта. Многие отмечают, что возведение их уж больно затягивается.

- Ну, здесь мы не вмешиваемся в дела нашего уважаемого благодетеля, инвестора, - с улыбкой отвечает Дмитрий Денисов. - Они решили подойти со всей ответственностью. Очень добротно строят. На том фундаменте, который под них заложен, можно, наверное, и дом жилой построить. Не хуже Уимблдонских кортов будут. Профессиональные теннисисты, игравшие на многих площадках, думаю, будут приятно удивлены качеством калужского теннисного корта.

А вот выделенный участок для французской игры в петанк, увы, пока пустует. В свое время калужские петанкуисты очень просили отдать им кусочек в сквере Волкова. Власти пошли навстречу, но каких-либо работ на участке не замечено до сих пор.

Зато уже практически готово место под размещение нового тренажерного комплекса. Оборудование едет из-за Урала. Дело в том, что поставленные ранее тренажёры немецкого производства оказались хлипкими к нашим погодным условиям. К тому же ремонтировать их очень сложно – запчасти теперь не достать. Российские тренажеры доказали свою надежность и ничем не хуже импортных.

- В этом году мы подготовим площадку, основание, а в следующем году смонтируем полностью новый тренажерный комплекс, - уточнил городской голова.

К следующему лету в сквере, возможно, появятся и дополнительные скамейки. Их расставят по аллеям, там, где есть тень от деревьев.

Приехал, отдохнул и уехал

Наверное, главное неудобство сквера Волкова – это его расположение и удаленность от маршрутов общественного транспорта. Все-таки подниматься в гору, чтобы дойти до автобусной остановки достаточно тяжело, особенно людям пожилого возраста, да ещё после спортивной нагрузки.

О необходимости «завести» маршрут городского автобуса на набережную разговоры идут уже несколько лет. С тех пор, как начало преображаться всё пространство, объединенное набережной водохранилища и сквером.

Принципиальное решение пустить по набережной маршрут общественного транспорта у городских властей есть.

- Если частный перевозчик не найдется, то это будет муниципальное унитарное предприятие, - поясняет Дмитрий Денисов. - Остановку планируем сделать там, где сейчас построили новый муниципальный туалет на набережной.

Конкретные сроки в городской управе не называют, но осторожно надеются, что первый городской автобус выйдет на маршрут по набережной уже в следующем году.

И про ворота

Что же касается столь резко не принятых калужанами деревянных ворот в парк, то те самые 5 миллионов пойдут на благоустройство сквера. Как заявил городской голова, эти средства будут пущены на создание дополнительных парковочных мест у входа в сквер.