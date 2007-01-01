+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские строители восстановили подстанцию в Первомайске
Общество

Калужские строители восстановили подстанцию в Первомайске

Дмитрий Ивьев
10:56 сегодня
0 166
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Бригада работала на трансформаторной подстанции ТП-351, сообщили 7 сентября в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Там отремонтировали стены, заменили кровлю и двери, обновили фасад.

Строители еще продолжают работы, но подстанция уже запущена.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
05:56 сегодня
4 2252
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
4 2252
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 06.09
4 2252
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 06.09
1 4202
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

...
Происшествия
29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
16:39 06.09
2 876
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

...
Общество
Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
16:33 06.09
3 1746
shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

...
Происшествия
Велосипедиста насмерть сбили в Калуге
15:37 06.09
2 1952
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
15:07 06.09
4 2252
andrey3559

Где установили?

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 06.09
2 1249
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 06.09
2 1249
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik80Umk5WVpTVDRGZmhPOXlYdUx2dXc9PSIsInZhbHVlIjoiaUQwWlltTGRuVDlsVjU1TWVnaUhubk5KQ1NtTXJqUDRwdGduWFRna0FzT2JhWGMvQXpiSXlpZjJFd1BhVW16bVNaVURweEtseHEvOWZoY0JCU24ydGMwMjdLVndNdHppMk9LRTA2TDhHMUk4S0N0MmxVNElncjZFRmxxdU1lb05oZGlhclBYcDNKN1NQNmQ5Rjh3OVlMQlJvNDFna0NwNlE0aXZoYnV2NHI0Z0kwbForUmVpSzNKTE85UG90NTQ2YVhIakJwWmlzRG03d2NUbGMzVVlOTmNZNFBqNzducDA0MEF5cXRGdlJ6eHZJeXlVK0R3anhGN2VqSmV5Z0FJL2RFSU0yQnI2WC8wNllSU0o5R2t6eVJvQlh5amFFZ0JqQnBQL2ZibFp5a0YyU0FmcWtESEh6VDV6QjdjZ3ZqMWxKaXVkM0loZ2Q2b2dab1lsVzBLS2VaeXNIQjhvTFdYM2JadkJpTHJ6TkVRamZmZ1Q2VHJUYmdWbDRrTlhZR1hJelVkeFVJcEJxSEhiODdMZGphbkZRZnNJUitkeldyLzZPdkVMbGhnVWJYQW95VVBmTTZVWHdobjMxQVVLZkFJLzNBcmRKUlRaYkRuTmYxSUxpWmo5UGorT2xoSEowNVh0SG1acUFjdEtVRE1tYU0yOFRDYnc4dkFmdmh6NVpuVW9acEhvZ2FVOTdQOUM2YVFqUk9NYkpJRGFnSm5nd3BPNVpCeFN3SytnUGNPRHpOWiticFZGL2ZQWGI4cUpoallIY21KdFQrdzVBa2FXdnZXeEZCS1l1bDJRSWdDRDUraGd5M3dXQmg1WGtHaXZzRjlQRkk5eTBrU1FmeFB4QVZkUCIsIm1hYyI6IjlkNTVjNDk0M2VkNzQwYTcwNDRhNDdmMmJiOGM1NjI5N2I3YzQ5NTMyNTY0NTlhYmFjNzJiOWI5YWY2YTkwNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklwUXRzcTQ2cUF1UEhza0dEQTl6cGc9PSIsInZhbHVlIjoielREaTg2aG9MUWFwa2FZS0NjekU2ZlIxaVhmNEpBUnplU2lJRU90dEJiU2RzUUtidlErbU1CbVlNaktMQzVUakIzODRCM1A3L2wvMno4Q3ZxcnYwTlVFWlJWa1RJZ1BZK3pEMDViWHJjdlBWWXpLdUhaMmtjcmVOam5ZYVFNaTZkeDdHZm5hZEVYcHF0bmpxRlRDb2R4bkdIZmhiMDd6NFlRdzhMa2ExWXdtQThibGtWRTNOVmRSTkV4NVBidWRXT3YxR1A3eGVrWnRMY0FOdTlkT05FeDZFSUdaSWM1RWplbDNneTB4MzZqblZCekY5UzdiMTEvbTZkOVloVTI5a2JvZm9JWnhaTXNEN0VyTS8vcmZYbXFTSWlkUE0rcUErRDM5MXpGaytIbzVyMjBqZEovQWtWL09OU2dXL2NkRTlpNlhLeDUzTTJSWEc0OWpLUXpnZkFkTzRJdzNGdlpYU2tvYUh1cHhsMDJmR05sWk51OE9iN2dSVlRJcGROZ2tjSTJNRkFDMHZNQUF5Zkg0VHowR0l4WFZlV0xUcTIzQ0N1QmdJbmRteWJPaXU4bFJIbWU0cXhGdmZBcWRCUWc4NSIsIm1hYyI6IjZjNTVkY2JjNzc1ZjMyNjhlYjBhNjI3NjAyOTg0MjkwNTE2ZDVlN2JiYTc3MTcxMDk5YmZjMTA5ODI0MmNhMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+