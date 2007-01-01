Калужские строители восстановили подстанцию в Первомайске
Бригада работала на трансформаторной подстанции ТП-351, сообщили 7 сентября в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Там отремонтировали стены, заменили кровлю и двери, обновили фасад.
Строители еще продолжают работы, но подстанция уже запущена.
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