Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 

Торжественная церемония 6 сентября прошла в деревне Торбеево Малоярославецкого района.

Местная школа теперь носит имя Николая Савельевича Алпатова.

Он родился в 1924 году в деревне Сляднево, работал в Детчинском райпотребсоюзе. С 1941 года – в рядах армии.

Алпатов отличился в 1943 году при форсировании Днепра в районе города Черкассы.

Звание Героя Советского Союза он получил 22 февраля 1944 года. После войны работал в Детчино. Умер в 1962 году.