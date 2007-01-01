Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза
Торжественная церемония 6 сентября прошла в деревне Торбеево Малоярославецкого района.
Местная школа теперь носит имя Николая Савельевича Алпатова.
Он родился в 1924 году в деревне Сляднево, работал в Детчинском райпотребсоюзе. С 1941 года – в рядах армии.
Алпатов отличился в 1943 году при форсировании Днепра в районе города Черкассы.
Звание Героя Советского Союза он получил 22 февраля 1944 года. После войны работал в Детчино. Умер в 1962 году.
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