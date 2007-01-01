Калужский губернатор рассказал, на что пойдут дополнительные 243 миллиона рублей
В нынешнем году их направят на поддержку инвесторов, работающих в сфере туризма.
Как сообщил 6 сентября Владислав Шапша, деньги пойдут на строительство модульных гостиниц. Ранее были одобрены все 13 заявок нашего региона, направлявшиеся в федеральное правительство.
Еще 163 номера появятся в Калуге, Бабынинском, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Юхновском районах.
Всего по области инвесторы построят до конца 2024 года 370 номеров в модульных гостиницах.
Владислав Шапша подчеркнул, что это не только поможет развитию туристического бизнеса, но и обеспечит рост в смежных отраслях.
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...