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Главная Новости Общество Калужский губернатор рассказал, на что пойдут дополнительные 243 миллиона рублей 
Общество

Калужский губернатор рассказал, на что пойдут дополнительные 243 миллиона рублей 

Деньги выделили нашему региону из федерального бюджета.
Дмитрий Ивьев
07:24 сегодня
0 277
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В нынешнем году их направят на поддержку инвесторов, работающих в сфере туризма.

Как сообщил 6 сентября Владислав Шапша, деньги пойдут на строительство модульных гостиниц. Ранее были одобрены все 13 заявок нашего региона, направлявшиеся в федеральное правительство.

Еще 163 номера появятся в Калуге, Бабынинском, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Юхновском районах.

Всего по области инвесторы построят до конца 2024 года 370 номеров в модульных гостиницах. 

Владислав Шапша подчеркнул, что это не только поможет развитию туристического бизнеса, но и обеспечит рост в смежных отраслях.

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калужская область
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Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
05:56 сегодня
4 2106
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

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Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

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19:24 06.09
4 2106
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 06.09
1 3852
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

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16:39 06.09
2 846
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
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3 1709
shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

...
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15:37 06.09
2 1907
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
15:07 06.09
4 2106
andrey3559

Где установили?

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В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 06.09
2 1172
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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2 1172
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