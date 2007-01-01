Калужский губернатор рассказал, на что пойдут дополнительные 243 миллиона рублей 

Деньги выделили нашему региону из федерального бюджета.

В нынешнем году их направят на поддержку инвесторов, работающих в сфере туризма.

Как сообщил 6 сентября Владислав Шапша, деньги пойдут на строительство модульных гостиниц. Ранее были одобрены все 13 заявок нашего региона, направлявшиеся в федеральное правительство.

Еще 163 номера появятся в Калуге, Бабынинском, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Юхновском районах.

Всего по области инвесторы построят до конца 2024 года 370 номеров в модульных гостиницах.

Владислав Шапша подчеркнул, что это не только поможет развитию туристического бизнеса, но и обеспечит рост в смежных отраслях.