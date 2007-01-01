Семья Мариничевых представит Калужскую область на федеральном конкурсе
Супруги Александр и Зоя из Жуковского района вместе уже 20 лет. У них четыре сына и две дочери.
Мариничевы представят регион на конкурсе «Семья года — 2024», проводящемся в рамках нацпроекта «Демография», рассказали 6 сентября в Минтруда.
Эта семья уже стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса в номинации «Спорт — залог здоровья».
Дети Мариничевых также увлекаются спортом.
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