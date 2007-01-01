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Общество

Семья Мариничевых представит Калужскую область на федеральном конкурсе

Супруги Александр и Зоя из Жуковского района вместе уже 20 лет. У них четыре сына и две дочери.
Дмитрий Ивьев
18:42 сегодня
0 118
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Мариничевы представят регион на конкурсе «Семья года — 2024», проводящемся в рамках нацпроекта «Демография», рассказали 6 сентября в Минтруда. 

Эта семья уже стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса в номинации «Спорт — залог здоровья».

Дети Мариничевых также увлекаются спортом.

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Лента комментариев
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 сегодня
3 1013
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 сегодня
3 1013
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

...
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В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 сегодня
1 1951
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

...
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16:39 сегодня
2 699
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

...
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Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
16:33 сегодня
3 1545
shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

...
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Велосипедиста насмерть сбили в Калуге
15:37 сегодня
2 1595
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
15:07 сегодня
3 1013
andrey3559

Где установили?

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 сегодня
2 715
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 сегодня
2 715
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

...
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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
13:14 сегодня
6 1065
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