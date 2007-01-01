Опубликован новый список самых богатых районов Калужской области
Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в июне 2024 года.
Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе. За ним следуют Обнинск, Жуковский, Ферзиковский и Малоярославецкий районы. Калуга опустилась на шестое место.
Самые низкие доходы в Хвастовичском, Жиздринском и Думиничском районах.
Интересно, что разница в зарплатах самого богатого Боровска и самых бедных Думиничей составляет почти 50 тысяч рублей.
Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:
- Боровский район 97 294 рубля,
- Обнинск 96 090 рублей,
- Жуковский район 91 654 рубля,
- Ферзиковский район 83 337 рублей,
- Малоярославецкий район 83 284 рубля,
- Калуга 82 023 рубля,
- Дзержинский район 72 458 рублей,
- Бабынинский район 71 711 рублей,
- Перемышльский район 70 293 рубля,
- Ульяновский район 70 103 рубля,
- Износковский район 70 048 рублей,
- Барятинский район 66 097 рублей,
- Тарусский район 66 092 рубля,
- Людиновский район 65 794 рубля,
- Мещовский район 62 937 рублей,
- Кировский район 59 410 рублей,
- Мосальский район 59 043 рубля,
- Козельский район 57 858 рублей,
- Куйбышевский район 56 195 рублей,
- Юхновский район 55 601 рубль,
- Сухиничский район 55 559 рублей,
- Медынский район 53 916 рублей,
- Спас-Деменский район 53 229 рублей,
- Хвастовичский район 52 253 рубля,
- Жиздринский район 51 280 рублей,
- Думиничский район 50 670 рублей.
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