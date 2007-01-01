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Опубликован новый список самых богатых районов Калужской области

Стали известны данные за июнь.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
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Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в июне 2024 года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе. За ним следуют Обнинск, Жуковский, Ферзиковский и Малоярославецкий районы. Калуга опустилась на шестое место.

Самые низкие доходы в Хвастовичском, Жиздринском и Думиничском районах.

Интересно, что разница в зарплатах самого богатого Боровска и самых бедных Думиничей составляет почти 50 тысяч рублей.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  1. Боровский район 97 294 рубля,
  2. Обнинск 96 090 рублей,
  3. Жуковский район 91 654 рубля,
  4. Ферзиковский район 83 337 рублей,
  5. Малоярославецкий район 83 284 рубля,
  6. Калуга 82 023 рубля,
  7. Дзержинский район 72 458 рублей,
  8. Бабынинский район 71 711 рублей,
  9. Перемышльский район 70 293 рубля,
  10. Ульяновский район 70 103 рубля,
  11. Износковский район 70 048 рублей,
  12. Барятинский район 66 097 рублей,
  13. Тарусский район 66 092 рубля,
  14. Людиновский район 65 794 рубля,
  15. Мещовский район 62 937 рублей,
  16. Кировский район 59 410 рублей,
  17. Мосальский район 59 043 рубля,
  18. Козельский район 57 858 рублей,
  19. Куйбышевский район 56 195 рублей,
  20. Юхновский район 55 601 рубль,
  21. Сухиничский район 55 559 рублей,
  22. Медынский район 53 916 рублей,
  23. Спас-Деменский район 53 229 рублей,
  24. Хвастовичский район 52 253 рубля,
  25. Жиздринский район 51 280 рублей,
  26. Думиничский район 50 670 рублей.

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