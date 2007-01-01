Опубликован новый список самых богатых районов Калужской области

Стали известны данные за июнь.

Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в июне 2024 года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе. За ним следуют Обнинск, Жуковский, Ферзиковский и Малоярославецкий районы. Калуга опустилась на шестое место.

Самые низкие доходы в Хвастовичском, Жиздринском и Думиничском районах.

Интересно, что разница в зарплатах самого богатого Боровска и самых бедных Думиничей составляет почти 50 тысяч рублей.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом: