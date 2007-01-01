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Общество

Награждены победители конкурса «Ольговка в цвету»

Дмитрий Ивьев
11:24 сегодня
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Участие в нём приняли 60 человек. Лучших цветоводов микрорайона поздравили и поблагодарили за труд Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Михаил Васильев.

«Замечательно, что в микрорайоне «Ольговка» жители стараются украсить дворы, разбить красивые клумбы и цветники, навести порядок. В этой работе участвуют и совсем юные калужане, которые, я уверен, обязательно станут настоящими патриотами родного города, Своим трудом вы делаете Калугу красивой и комфортной, подаёте достойный пример для молодого поколения. Благодарю вас за активную позицию и желаю новых успехов!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

«Ольговка» с каждым годом становится всё более красивой и зелёной, в конкурсе активно участвует молодёжь, жители нашего микрорайона достойно выступили на городском конкурсе «Калуга в цвету», где заняли призовые места. Благодарю всех, кто принимает участие в работе по благоустройству и озеленению!», – подчеркнул Михаил Васильев.

Также депутат поблагодарил педагогов и воспитанников детской школы искусств № 5 и подросткового клуба «Селена» за помощь в организации праздника. Победителям вручили дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

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