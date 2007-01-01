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Общество

Штат Людиновской больницы пополнили 20 молодых специалистов

Они начали там работать за последние несколько лет, сообщили 6 сентября в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Ивьев
09:41 сегодня
0 268
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Штат врачей помогает укомплектовать нацпроект «Здравоохранение».

В нынешнем году в районную поликлинику пришли работать участковый терапевт, врач-педиатр, гинеколог и два стоматолога.

Молодые медики могут участвовать в региональных и федеральных программах поддержки молодых специалистов. 

Также в этом году увеличили социальные выплаты для медработников. Максимальная выплата для врачей, утраивающихся работать в населенные пункты с населением меньше 50 тысяч человек, достигает 50 тысяч рублей, а для среднего персонала 30 тысяч. Участники программ Земский доктор и Земский фельдшер могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного миллиона и пятисот тысяч соответственно. 

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Лента комментариев
Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
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Александр KU

Опять автомобиль уносит жизни. Сделайте велодорожки, запретите паркинг во дворах, ограничте скорость авто в городе!

...
Происшествия
Велосипедиста насмерть сбили в Калуге
11:11 сегодня
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maks17

Опять деревянную?Ничего серьезнее не придумали или у кого надо свой ДОЦ?

...
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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
09:59 сегодня
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Александр Справедливый

Деревянные арки и лавки -фишка города и лично Комова!

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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мало Калуге заборов, а теперь ещё и никому не нужные пятимиллионные двери.

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Благоустройство
В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
09:16 сегодня
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shurup

Опять не троллейбусы.

...
Авто и транспорт
Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей
07:30 сегодня
3 1186
VGA

Ну, что сказать? Для культурного наследия этот дом после "реставрации" уже ничего не несет. Теперь можно снести и воткнуть на этом месте "свечку", тем более что в притык "свечка" уже есть (на втором фото чуть видна).

...
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В Калуге дом на Воронина отремонтировали после вмешательства прокуратуры
21:48 05.09
1 773
VGA

И хорошо. Транспорт должен быть виден на Я-карте, а не костылях каких-то.

...
Авто и транспорт
Транспорт Калуги перестал отображаться на онлайн-карте
20:34 05.09
2 2512
Sti

Ответ Прокуратуры - возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст 293 УК РФ

...
Статьи, аналитика, репортажи
Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес
18:37 05.09
2 8639
elisei

Мне кажется или пазиков меньше стало,правда я на общественном транспорте уже 1.5 года не езжу,да и городе не был так же,только такси..или мне пока красные только попадались,когда ехал куда то

...
Авто и транспорт
Калуга закупит ещё 30 автобусов за 718 миллионов рублей
17:08 05.09
3 1186
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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