Штат Людиновской больницы пополнили 20 молодых специалистов
Они начали там работать за последние несколько лет, сообщили 6 сентября в пресс-службе правительства региона.
Штат врачей помогает укомплектовать нацпроект «Здравоохранение».
В нынешнем году в районную поликлинику пришли работать участковый терапевт, врач-педиатр, гинеколог и два стоматолога.
Молодые медики могут участвовать в региональных и федеральных программах поддержки молодых специалистов.
Также в этом году увеличили социальные выплаты для медработников. Максимальная выплата для врачей, утраивающихся работать в населенные пункты с населением меньше 50 тысяч человек, достигает 50 тысяч рублей, а для среднего персонала 30 тысяч. Участники программ Земский доктор и Земский фельдшер могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного миллиона и пятисот тысяч соответственно.
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