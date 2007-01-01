Штат Людиновской больницы пополнили 20 молодых специалистов

Они начали там работать за последние несколько лет, сообщили 6 сентября в пресс-службе правительства региона.

Штат врачей помогает укомплектовать нацпроект «Здравоохранение».

В нынешнем году в районную поликлинику пришли работать участковый терапевт, врач-педиатр, гинеколог и два стоматолога.

Молодые медики могут участвовать в региональных и федеральных программах поддержки молодых специалистов.

Также в этом году увеличили социальные выплаты для медработников. Максимальная выплата для врачей, утраивающихся работать в населенные пункты с населением меньше 50 тысяч человек, достигает 50 тысяч рублей, а для среднего персонала 30 тысяч. Участники программ Земский доктор и Земский фельдшер могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного миллиона и пятисот тысяч соответственно.