Главным судебным приставом Калужской области назначен Бениамин Надиров
Ранее он с мая исполнял обязанности руководителя регионального управления ФССП, рассказали в пятницу в пресс-службе ведомства.
Надиров работает в Службе судебных приставов с 2003 года.
Занимал различные должности в Москве и Нижнем Новгороде.
С 2019 по 2024 годы он руководил управлением Федеральной службы судебных приставов по Томской области.
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