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Общество

Главным судебным приставом Калужской области назначен Бениамин Надиров

Ранее он с мая исполнял обязанности руководителя регионального управления ФССП, рассказали в пятницу в пресс-службе ведомства.
Дмитрий Ивьев
09:40 сегодня
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Надиров работает в Службе судебных приставов с 2003 года.

Занимал различные должности в Москве и Нижнем Новгороде.

С 2019 по 2024 годы он руководил управлением Федеральной службы судебных приставов по Томской области.

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Лента комментариев
Александр KU

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Опять автомобиль уносит жизни. Сделайте велодорожки, запретите паркинг во дворах, ограничте скорость авто в городе!

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Опять деревянную?Ничего серьезнее не придумали или у кого надо свой ДОЦ?

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В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
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Опять не троллейбусы.

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Ну, что сказать? Для культурного наследия этот дом после "реставрации" уже ничего не несет. Теперь можно снести и воткнуть на этом месте "свечку", тем более что в притык "свечка" уже есть (на втором фото чуть видна).

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VGA

И хорошо. Транспорт должен быть виден на Я-карте, а не костылях каких-то.

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Sti

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...
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Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес
18:37 05.09
2 8639
elisei

Мне кажется или пазиков меньше стало,правда я на общественном транспорте уже 1.5 года не езжу,да и городе не был так же,только такси..или мне пока красные только попадались,когда ехал куда то

...
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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