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Главным судебным приставом Калужской области назначен Бениамин Надиров

Дмитрий Ивьев

Ранее он с мая исполнял обязанности руководителя регионального управления ФССП, рассказали в пятницу в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Ивьев 315 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники