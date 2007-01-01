Суд вернул компании деньги за краденый автомобиль

Необычное дело рассмотрели в Сухиничах.

Как сообщает 6 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области, одна из компаний подала иск в суд с требованием возместить убытки, понесенные в результате покупки у гражданина угнанного автомобиля.

В 2022 году она приобрела у мужчины автомобиль "Мерседес" за 6 817 000 рублей. При проверке перед покупкой не было выявлено никаких ограничений или обременений на автомобиль. Однако позднее выяснилось, что автомобиль находится в розыске. В 2023 году он был изъят у фирмы и возвращен законному владельцу.

Компания потребовала у мужчины, который продал автомобиль в угоне, расторжения договора купли-продажи и возмещения убытков в полном объеме. Тот пояснил суду, что он приобрел автомобиль у другого гражданина, который, в свою очередь, получил его от лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Выяснилось, что автомобиль изначально принадлежал юридическому лицу из Москвы. Суд расторг договор купли-продажи и обязал мужчину возместить компании убытки в размере 6 817 000 рублей.