Выстрелы прозвучат в центре Калуги
Вечером в четверг, 5 сентября, городская управа предупредила о громких звуках в центре города.
На улице Декабристов во время съемок фильма будут стрелять холостыми патронами.
Проезд там закрыт до 4 утра пятницы.
Накануне киношники стреляли на Кутузова у лицея №9.
Напомним, по сценарию в нашем городе снимают Алма-Ату 1943 года.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
aknis
Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон....
Афиша