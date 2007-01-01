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Выстрелы прозвучат в центре Калуги

Вечером в четверг, 5 сентября, городская управа предупредила о громких звуках в центре города.
Дмитрий Ивьев
23:16 сегодня
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На улице Декабристов во время съемок фильма будут стрелять холостыми патронами.

Проезд там закрыт до 4 утра пятницы.

Накануне киношники стреляли на Кутузова у лицея №9.

Напомним, по сценарию в нашем городе снимают Алма-Ату 1943 года.

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