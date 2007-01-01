Новая спортивная площадка появилась в Полотняно-Заводском детском доме
Торжественная церемония открытия прошла в поселке 5 сентября с участием министра труда и соцзащиты региона Павла Коновалова.
Рядом с детским домом установили снаряды и тренажеры.
Коновалов поблагодарил за помощь благотворительный фонд «Образ жизни».
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aknis
Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон....
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