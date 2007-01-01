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Общество

Новая спортивная площадка появилась в Полотняно-Заводском детском доме

Торжественная церемония открытия прошла в поселке 5 сентября с участием министра труда и соцзащиты региона Павла Коновалова.
Дмитрий Ивьев
19:22 сегодня
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Рядом с детским домом установили снаряды и тренажеры.

Коновалов поблагодарил за помощь благотворительный фонд «Образ жизни».

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