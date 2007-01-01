В Калужской области вынесли приговор браконьеру
В апреле нынешнего года 56-летний мужчина сеткой ловил рыбу в Перемышльском районе.
Ему попались 118 штук. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.
Виновника приговорили к четырем месяцам исправительных работ, сообщили 5 сентября в прокуратуре региона.
Также браконьер выплатил 60 тысяч рублей.
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Лента комментариев
aknis
Вроде с 2019 года решили землю давать только тем многодетным, которые состоят в очереди нуждающихся, т.е. у них минимальный доход или нет жилья. Получается люди с тремя и более детьми без дохода и/или жилья должны по мнению властей построить себе жильё в чистом поле без коммуникаций? Наши чиновники свели федеральную программу к формализму, и забыли про нее как страшный сон....
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