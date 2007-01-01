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Общество

В Калужской области вынесли приговор браконьеру

В апреле нынешнего года 56-летний мужчина сеткой ловил рыбу в Перемышльском районе.
Дмитрий Ивьев
15:54 сегодня
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Ему попались 118 штук. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Виновника приговорили к четырем месяцам исправительных работ, сообщили 5 сентября в прокуратуре региона.

Также браконьер выплатил 60 тысяч рублей.

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