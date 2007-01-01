В Калужской области стартовал международный экологический слёт школьников

Участники собрались в Барятинском районе. Мероприятие проходит под названием «Подари планете жизнь».

На территории рекреационной зоны особо охраняемой природной территории «Милятинское водохранилище» собрались ученики различных школ нашего региона, а также Новосибирска, Рязани и Гомельской области Беларуси.

В течение трех дней школьники будут пополнять свои знания о природе под руководством специалистов из КГУ и Дирекции парков.

Экослёт проводится при поддержке Фонда президентских грантов.