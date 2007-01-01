Калужане поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте

Он пройдет 12 сентября, рассказали 5 сентября в правительстве области.

Испытание состоит из трех уровней тестирования — для учеников начальной школы с 1 по 4 классы, стандартное и для продвинутых пользователей. Тест позволяют участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий.

Как отметил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, к участию в диктанте планируется привлечь не менее 10 тысяч учащихся.

В прошлом году в ИТ-диктанте участвовали 5 тысяч калужан.