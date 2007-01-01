Калужане поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте
Испытание состоит из трех уровней тестирования — для учеников начальной школы с 1 по 4 классы, стандартное и для продвинутых пользователей. Тест позволяют участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий.
Как отметил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, к участию в диктанте планируется привлечь не менее 10 тысяч учащихся.
В прошлом году в ИТ-диктанте участвовали 5 тысяч калужан.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....