+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте
Общество

Калужане поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте

Он пройдет 12 сентября, рассказали 5 сентября в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
12:37 сегодня
0 190
Фото: правительство Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Испытание состоит из трех уровней тестирования — для учеников начальной школы с 1 по 4 классы, стандартное и для продвинутых пользователей. Тест позволяют участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий. 

Как отметил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, к участию в диктанте планируется привлечь не менее 10 тысяч учащихся.

В прошлом году в ИТ-диктанте участвовали 5 тысяч калужан.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"По словам чиновника, он ходит пешком по городу и сам всё видит."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
12:14 сегодня
2 776
ecilop

" ...В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс..."

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс
11:43 сегодня
2 776
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
5 сентября в Калуге начала действовать женская Учительская семинария
11:14 сегодня
3 3452
best85

Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

...
Происшествия
29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
09:45 сегодня
1 543
best85

Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

...
Криминал
Калужанин так и не дождался проститутку, которой перевел 70 тысяч рублей
09:18 сегодня
2 578
mrTJohn

А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

...
Криминал
В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников
07:46 сегодня
1 707
Tomer Savoia

"А кто это сделал?!"

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
07:06 сегодня
2 2996
ILR

И это красивый снимок?...😥

...
Общество
Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
05:54 сегодня
1 1105
Shredder

Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

...
Общество
В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
22:28 04.09
3 2099
L t

Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

...
Происшествия
В Калуге ищут очевидцев двух аварий
20:53 04.09
1 877
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImF2YUpLNzVzcXN0Ym5PSHkvTUZmRVE9PSIsInZhbHVlIjoiK1RCL284QXRGTXBQTVhuYjRKRW5sTWNkK08zTVFHT2VuWWQ2RDRhYzVFaGVIRTc0ZnpZTE9ZOGVVMU5HSWMrNnBzNWhvMFErcVpya3NMRzcrMjJuemdZSms4SG5TdDMxTml1VHk2eGFjVFk5Zm4wODdvbUVrTnc5UHB4enhZSHlibVJlMjVqVkZzZDdnMnlSS2ZtQzJHVUdzRXBxbjAxVUNiRG9KRDFTdnJaSkFORGtjdERzaVhROCszeWw2Wm9aSWRHZG9oTDRBYXpIY1pPSk5CdmxkWjE2YVNhdkpibm9WbktLcVJUV2c3SG0wTit3dkpnbFN3eWpnUTJqbHVqZDFTaG81bU5yaXgwOEpDVlJtb29aK3pNR3cwVUNsYUFXUHBqRlY5ODlOOE5NcTloNUQ1dW9FUjY3TmFnekxZc0xZeGUxNkQvRXIzUnRDbEN5RkdlL0hZY204UTNyQzFHbHdpLy9TaGUxamFSdDc4KzdMd0g0QkNlQlRqcW1JcTVIbXdxOGtpYzEzUFJ0WVdwNmlFUGxqWGZuYThrb3BuZ1hiYmE5MHYwZUpkZFh0NWMyK21YSEJkVTFnd2MzUDdFSVNUWmdWNUtDbXR1Sm5uamJjWCtyK3JIUHpzVEJWdnQ4d2M3RXZCSHJyZEN5dzU5MzEvUXUrYytkRjZtalJwKzQvVllMLzNOT0pwaG9hSENVaWlSQW5sOHB0ZXllT1FWYVQ3ekUzcGdUS2N4YkRNcENmZDBHMlZmd2J6VEVFcExRMmNkeDJZbzJhVFhzSXlhY0V3WGtEOFY1T0NjN3FXT0R6ck1XNy9OU1lQUnlUcjdRREI1aG1VVDhialJ3Q0h3TSIsIm1hYyI6ImI0YmViMjI2OTVkMDkwMTg0NGRjMjBiY2Q2OTg1MWY0YzBkNzFmOWE1OWE0ODllMjYwOTkxNmEwNGZlNGM0M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlA0K20zL3hlNjBkVWJ5elA2TTFSTkE9PSIsInZhbHVlIjoiU05qSWxGTG5kOXhJRzYzb1V2NWk2ZjU3bmZzeGFFZmp6QWxoSEQ1OW0xRW1Od2RVM3VvN1dzTk1kTk5OelNtblcwRE9TeFlsNjZydmcyc2dwWkp1VXVrekk5UzE0dEpkcEJ1Wmw2TXRvZjJDM21vZ2tIOUJ0cTVkVFJBakIwaWRBa0J2SnF3ZWlUSkRVUXJRRnJoWTdhdi91blcxRmJrSVFya2t0ZnI2VXdKS1ZTTU9nbm9ZbjFUb2p5aVNFNUxPSHZSL2hJUzcvYzhHVCtnU1FTR0dNbVl5YjNnbERRekxFajY4K0pLSWcrYnJUS05OSktXRk95TExLYW9nSGdyeWVCd29VMHRMQ0pSY0RhcG1iek8rK25nNDlveWQzVmMveXYvR003OU5mZEQvMEprNW03dVpvYlBsMS93bWpPbW0zNVN3T2hMUGdyekhCZlZoREF1ajVnWjVCdGRzWms0QVBRaVROV2ZkeW9jSVlLemFsdkh0dkhJYncyV21BR2dRRUNGZHRYS3djcUVXRkJPVHBEU1FiMlRTUmVoaWxFZWxzMzVYMkRyK210ZWxKWjFYcFlNYkZYVHp2eWZNYklQMSIsIm1hYyI6IjUzZGRmOTkwYTA1OTRlNDU5MTIwODU2NTA3YzI5ZDkxYWFiMjdhYTVjMjc1ZTU1OGQ3MDliODdlOTU3MzQxZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+