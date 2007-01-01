Воющий волк попал на видео в калужском лесу
Волк на записи воет.
- Это поисковое поведение, молодой волчок ищет сородичей, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Скорее всего, волчата долго держались на этом месте, а потом куда-то переместились. А вот этот товарищ в одиночку вернулся на знакомую локацию, никого тут не нашёл и пытается вызвать сородичей звуковыми сигналами. Полноценный вой (на первой части ролике) ему держать ещё тяжело, поэтому он очень быстро срывается на подлаивание (на более позднем ролике, когда он по бревну топчется).
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....