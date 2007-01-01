Воющий волк попал на видео в калужском лесу

Юного хищника смогли заснять с помощью фотоловушки в заповеднике «Калужские засеки».

Волк на записи воет.

- Это поисковое поведение, молодой волчок ищет сородичей, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Скорее всего, волчата долго держались на этом месте, а потом куда-то переместились. А вот этот товарищ в одиночку вернулся на знакомую локацию, никого тут не нашёл и пытается вызвать сородичей звуковыми сигналами. Полноценный вой (на первой части ролике) ему держать ещё тяжело, поэтому он очень быстро срывается на подлаивание (на более позднем ролике, когда он по бревну топчется).