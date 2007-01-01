В Жуковском центре соцобслуживания по нацпроекту проводятся занятия нейрогимнастикой 

Об этом 4 сентября сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Полезные упражнения старшему поколению с 2024 года показывают в рамках занятий по психологии. Они включают в себя не только практические занятия, развивающие мышление, память и внимание, но и лекции по темам, которые интересуют пожилых людей.

Как отметила психолог Елена Шаманова, которая проводит занятия, нейрогимнастика полезна для развития межполушарного взаимодействия, самоконтроля, моторики пальцев рук и профилактики негативных возрастных изменений.

Работа организована в рамках нацпроекта «Демография».