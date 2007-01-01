Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы

Это созвездие принято считать самым узнаваемым в мире. Всего в нем более 120 звезд. Семь самых ярких создают ковш.

История появления созвездий Большой и Малой Медведиц связана с легендой о нимфе по имени Каллисто. В нее влюбился Зевс, через какое-то время у них родился сын Аркас. Гера узнала об этом и превратила Каллисто в медведицу. Зевс пожелал спасти сына и возлюбленную и отправил их на небо. Так и появились два созвездия, отличающиеся друг от друга по размеру.

Вот такой запечатлел Большую Медведицу Александр Колодкин над Калужской областью. Осенью Большой Ковш можно увидеть в северной стороне неба.