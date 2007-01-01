+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Студентка из Калуги записала песню «Когда зажигаются сердца» для участия в крупнейшем арт-кластере России
Общество

Студентка из Калуги записала песню «Когда зажигаются сердца» для участия в крупнейшем арт-кластере России

Софья Фирсова
15:43 сегодня
0 318
Пресс-служба "Таврида.АРТ"
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ученица Калужского областного колледжа культуры и искусств Софья Кондратюк представила свою песню в Академии творческих индустрий «Меганом». О талантливой калужанке рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

Софья успевает учиться и постоянно развиваться в творчестве. В июне она принимала участие в образовательном заезде «Только в России», а через несколько месяцев снова приехала в арт-кластер «Таврида» и стала участницей программы «Творец суверенной России».

Вместе со своей командой девушка записала песню «Когда зажигаются сердца». Также ребята записали к своей музыкальной композиции клип.

- Наша песня — история о двух молодых людях, встретившихся на «Тавриде» и обретших любовь не только друг к другу, но и к стране, «Тавриде» и творчеству. В песне мы постарались рассказать о любви в любом ее проявлении, - рассказала Софья.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
10:03 сегодня
2 2226
Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
10:00 сегодня
1 2424
ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
06:19 сегодня
4 6433
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 6433
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
21:40 03.09
2 1461
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
21:07 03.09
2 2226
Tomer Savoia

Сарай сгорел в Бабынинском районе

...
Происшествия
Сарай сгорел в Бабынинском районе
20:26 03.09
1 486
VGA

как же они бесят

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
17:44 03.09
3 878
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
16:41 03.09
5 2105
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 03.09
2 1045
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlJNakZyVVJoVENZckdJVlcvc0JMb1E9PSIsInZhbHVlIjoiSllRUXc3OGE3bS9SRWhJVDFVam9JcFBrZnRhdzRGdEFzU3cvaFhEcWtzeXo1OWF2NEN2RmlOdHlkczkwUUtzME5DbnA0RHcrWmRkS1B0c09heXBLK3NHVVZjRHlXb0R6eTVUdnRORU10QTQyTFE2OXF1MjNtcFk1MzF4M1ZONTVZWXAvZFdtNVhVbkFqcDRGQjVXNFBUL0l5MGtlK0ptOGlrQUIwcVNtV1cxSEhMQm5KZkNrNU5ZYVkzM1NXaXR5alRRcWx6WGxtSUMzVUtZRUdMbjNweDk2TE44L2t4RlhWQ0ZSU3l4WFFYNlErZmNTelN0ZDJFUWR6TWliQzlrcUdER0cwZE1jSGUySTg1SEh4b1VsazNTMVZPTllRZFVOUjkzUkVlOFpSZ1M3WXFCbzl2ekNDUjdUTDN6MTljZTk2Mm5DazF3K055RHJqQ1I5TEx6REw3ek5BY20rdXZjNEtXa2dKZ0ttYWNyVjgybHlhVmtUWXFpSFl0c3hYeDR4RWxUTEs3TGZNdzY5NW85WFdWMUdnU2xpa29tU2lwK3BCd2pOWnJnSUNndVpaT0dtaFpNN0dyVi9oSUM0eXcyRkt5QjRsWkJiZklLYVU5b1c2cEg2RkdrSTAwd0hMR3ZHL1ZyNnowSHRHdVlJQzFKY3JZamtqam16aUR1Tk9RaS8rODZRbHQ0TDFQQkFGRXFGZE9zejhKU2tWMmhkK1BaYnNTWnh0RG5BYkVlU2txUjBja2FjZmU4azg0bTJOOWRFU3BvWjhqNUdzTDdjMy9zOHd4TWU1dmU5SkhRRk9HTVRjajRqVVFDbG9VTEZZR2pKQWVJTHRibUQ0MHBoWHo1VSIsIm1hYyI6IjY1YWNlZmNhYmNmOTUwOGQ4ZGYwMTBmYzhmNzczYWI4MjczNzVhYTI0ZWVhNTQ2ZWVhOTEzOTFhYzdiZTFmODUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImNPRWFUd2pMVm9weUNudW1LZ0Nabnc9PSIsInZhbHVlIjoiUGdxZ3BydFRUTERJTW9SUnY0VG43WGM3NnZXSWc0L1FweGt0aVZjM2xPU2ZRMWt6UHQ1SFc2SFZUWlVRQlc3Ykd4WHRkdzZVL3pza2JldWVDUW9DYzg2eEp6MmdKWWczN3hCVm5qNXhYT1BvVUNobm1DRGx0MWlWd1ZxdDNHTTdaWFdtcWoxQWp6WFlhZWYzdkdrZGh3TkFTaWVXQUdpK3lLUU5LcmtDdVB3b2IyK2l3MnZLVHJGeGZudm5XUGtWdmdHMGdYeEVuWjhVN3N2bEZsR1YxKzBYT3l5MHpSWVFSSkdqMUdzc0xnQ3ltMytqZkpaVVc4aXJLVk0vV1hGcGl0R2ZHOXVQYnB5QWpJbjhmelN6UDRVMDlmTmt6OVZ1SjNsT3BoKzkrRGFQZmdYbGRkUUhpYWFIV1VkMW9SanVNV296VHdkM2lHNkFnSWlaVTVsSG9XSURXckFZK1dkREZzOEh1c2ZrZXBVQ3E0aFBXbWRKTjMwSFR2NWovNW1mSjI4cGZTVnNpdHJhbjIvQVplRVV5M2lkWGVMUnVicWhKRFkxa2VYVVVrSkpkM1NsYmIrTXg3VWdWQTlsbjdRTyIsIm1hYyI6IjAzNTUzMzMzNjlmYzY0MjUxNzYyN2FiNGM2ZDRlYjNjMjJmYjA0NTJjMzhjMjE2MDE4MDliNjFiNDM1NzAwNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+