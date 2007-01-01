Студентка из Калуги записала песню «Когда зажигаются сердца» для участия в крупнейшем арт-кластере России

Ученица Калужского областного колледжа культуры и искусств Софья Кондратюк представила свою песню в Академии творческих индустрий «Меганом». О талантливой калужанке рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

Софья успевает учиться и постоянно развиваться в творчестве. В июне она принимала участие в образовательном заезде «Только в России», а через несколько месяцев снова приехала в арт-кластер «Таврида» и стала участницей программы «Творец суверенной России».

Вместе со своей командой девушка записала песню «Когда зажигаются сердца». Также ребята записали к своей музыкальной композиции клип.

- Наша песня — история о двух молодых людях, встретившихся на «Тавриде» и обретших любовь не только друг к другу, но и к стране, «Тавриде» и творчеству. В песне мы постарались рассказать о любви в любом ее проявлении, - рассказала Софья.