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Общество

700 жителей Калужской области проголосовали за подключение сел к Интернету

Дмитрий Ивьев
13:59 сегодня
0 418
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Такую статистику в среду, 4 сентября, привели в правительстве региона.

Чаще всего свои голоса отдавали жители села Пеневичи в Хвастовичском районе, села Нижние Прыски в Козельском районе, деревни Большие Желтоухи Кировского района, Савино Мосальского района, деревни Думиничи, села Тарасково Мосальского района, деревни Новое Казачье Козельского района, Поповских Хуторов Бабынинского района, Еловки Перемышльского района и Верхнее Гульцово Думиничского района.

Выбрать населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек, для подключения к интернету по нацпроекту «Цифровая экономика» можно до 17 ноября на портале госуслуг.

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