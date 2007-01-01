В Калуге провели мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В местном отделении партии "Единая Россия прошли мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В фойе Народного дома была представлена фотовыставка «Война глазами простого человека» из экспозиции музея военной корреспонденции «Журналисты мира и войны». В рамках круглого стола Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, представители ветеранских организаций, волонтёры, кадеты и школьники обсудили вопросы профилактики распространения экстремисткой и террористической идеологии.

Ветераны боевых действий рассказали юным калужанам об участии в боях с террористами на Северном Кавказе и Афганской войне, дали рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях и ответили на вопросы школьников. Видеообращение к участникам круглого стола записал вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Кумов, получивший тяжёлое ранение при освобождении заложников в Беслане.

«20 лет назад бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» в ходе штурма освободили захваченную террористами школу в городе Беслан. В День солидарности в борьбе с терроризмом провели круглый стол, на которой пригласили настоящих героев, с оружием в руках защищавших нашу Родину. У молодёжи была возможность задать вопросы людям, непосредственно участвовавшим в борьбе с терроризмом, ребятам рассказали о том, как не попасться на уловки вербовщиков в интернете. Хотелось бы, чтобы наше будущее – молодёжь, ориентировалась на настоящих героев, традиции наших предков, чувствовали себя наследниками Победы, чтобы в дальнейшем наша страна была в надёжных руках», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв Бесланской трагедии, возложили цветы и свечи к монументу «Журавли» и часовне, посвящённой памяти погибших в ходе специальной военной операции.