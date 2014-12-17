ПСБ: в Калужской области спрос на онлайн-кредитование вырос в два раза

Портфель кредитов ПСБ, выданных малым и средним предприятиям Калужской области, вырос в два раза по сравнению с августом прошлого года. В числе самых востребованных бизнесом продуктов – кредит «Лимит открыт»[i]. Объем траншей по предодобренной кредитной линии в регионе за год составил почти миллиард рублей. ПСБ связывает это с ростом деловой активности в весенне-летний период, а также с намерениями калужского бизнеса наращивать продажи, вкладывать средства в развитие и найм персонала.

Поскольку ПСБ автоматизировал все процессы, связанные с оформлением займов на развитие бизнеса, до 80% всех кредитных сделок с субъектами МСП в Калужской области проходят в цифровом формате. По предодобренной линии «Лимит открыт» предприниматель может получить без залога до 100 млн рублей с траншем по погашению долга 365 дней. Возобновляемая кредитная линия открывается на 10 лет.

«Можно пользоваться этим «резервным кошельком» и не обращаться к нам в банк за согласием всякий раз, когда нужны деньги. В течение всего срока действия кредитной линии пользователь получает денежные средства отдельными частями, и что важно – самостоятельно определяет количество траншей. Например, необходимо закупить сырье, погасить коммунальный платеж: денежный лимит частично выбирается на эти цели, но автоматически восстанавливается после возврата средств», – прокомментировал Антон Кулешов, директор ПСБ в Калужской области.

За пополнением оборотных средств через заёмное финансирование в ПСБ обращаются компании из различных сфер деятельности. Это и калужские производители строительных металлических конструкций, изделий из бумаги и картона, производители изделий из бетона, цемента и гипса, а также компании, торгующие автомобильными деталями, стройматериалами, автодилеры.

[i] «Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита — до 250 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии — 0,1%, ставка — индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке.

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