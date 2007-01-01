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Общество

Tele2 провел ребрендинг и изменил название на t2

Оператор заранее подготовился к окончанию срока действия лицензии на использование шведского бренда.
12:57 сегодня
0 178
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Генеральный директор компании Антон Годовиков сообщил, что этот проект обусловлен объективными факторами, такими как истечение срока использования прежнего бренда. Укрупнившаяся роль T2 в телекоммуникационной отрасли требует обновления айдентики. Компания сохраняет свои лучшие традиции и стремится соответствовать изменениям в бизнесе и потребностях клиентов.

 Подготовка к ребрендингу началась два года назад, и до конца года компания планирует обновить все свои монобрендовые салоны и примерно 95% федеральной розницы.

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Лента комментариев
Meshootka

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ниссан

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как же они бесят

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