Tele2 провел ребрендинг и изменил название на t2

Оператор заранее подготовился к окончанию срока действия лицензии на использование шведского бренда.

Генеральный директор компании Антон Годовиков сообщил, что этот проект обусловлен объективными факторами, такими как истечение срока использования прежнего бренда. Укрупнившаяся роль T2 в телекоммуникационной отрасли требует обновления айдентики. Компания сохраняет свои лучшие традиции и стремится соответствовать изменениям в бизнесе и потребностях клиентов.

Подготовка к ребрендингу началась два года назад, и до конца года компания планирует обновить все свои монобрендовые салоны и примерно 95% федеральной розницы.