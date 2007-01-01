Tele2 провел ребрендинг и изменил название на t2
Оператор заранее подготовился к окончанию срока действия лицензии на использование шведского бренда.
Генеральный директор компании Антон Годовиков сообщил, что этот проект обусловлен объективными факторами, такими как истечение срока использования прежнего бренда. Укрупнившаяся роль T2 в телекоммуникационной отрасли требует обновления айдентики. Компания сохраняет свои лучшие традиции и стремится соответствовать изменениям в бизнесе и потребностях клиентов.
Подготовка к ребрендингу началась два года назад, и до конца года компания планирует обновить все свои монобрендовые салоны и примерно 95% федеральной розницы.
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